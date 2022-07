Pirelli: Idén még több meglepetést láthatunk a Hungaroringen

Nagy meglepetésre tavaly Esteban Ocon tudta megnyerni a Magyar Nagydíjat, amihez hozzájárult az eső is – szerencsére idén is benne van a pakliban, hogy az időjárás megkavarja a kártyákat.

A Pirelli motorsportfőnöke, Mario Isola a hétvégi előzetesében elmondta, kétkiállásos stratégiára számít, valamint hozzátette, hogy az új autók és gumik miatt a megszokottnál is izgalmasabb lehet a magyar futam:

„Régebben a Hungaroring egy olyan pályaként volt ismert, amelyen nehéz előzni, de idén az az autók és a gumik kombinációjának köszönhetően könnyebben tudják követni egymást, és erre számos példát láthattunk már ebben a szezonban.”

„Remélem, a Hungaroringen is hasonló lesz a helyzet, ami egy szűk, kanyargós pálya. Általában nagyon meleg is van Magyarországon, de az elmúlt két évben esett az eső. Szóval nem kell rohannunk az ítéleteinkkel, korábban is láthattunk meglepetéseket a Hungaroringen, amiből idén még több lehet.”

