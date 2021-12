Piquet jr. „anti-Hamilton“-os pólóban szurkolt Verstappennek

Nelson Piquet jr. vitát váltott ki azzal, hogy a közösségi médiában túl erősen ünnepelte Max Verstappen világbajnoki címét. Egy olyan pólót viselt, amely nyíltan gúnyt űzött Lewis Hamiltonból, ami nem mindenkinek tetszését nyerte el, sőt többen belekötöttek az egykor F1-es pilótába.

Nem sokkal később, miközben az Instagramon kérdésekre válaszolt, Piquet Jr. elmondta, hogy semmi baja nincs Hamiltonnal, és elmagyarázta, hogy a póló Verstappen bátorítására szolgált. A póló egy portugál szlogent használt, hogy kigúnyolja a bajnokság második helyezettjét, akit Brazíliában néha a „főnök" becenévvel illetnek.

Még több F1 hír: Nemsokára kiderülhet, merre tart Sainz jövője a Ferrarinál

„Semmi bajom Lewisszal, de ezen a hétvégén ugyanabban a helyzetben voltam, mint ti mindannyian, nevezetesen mint egy szurkoló, aki a fotelből üvölt" - mondta a Motorsport.com-nak. Piquet, aki nagy rajongója Verstappen vezetési stílusának jóban van Verstappennel, hiszen nővérével, Kelly Piquet-vel való kapcsolata révén személyesen is sokszor találkoztak.

Van még valami más is, ami miatt kötődik Verstappenhez. „Az édesanyám holland, a nővéremnek is van vele kapcsolata, és ő is a családunk részévé vált. Szóval sok közös van bennünk" - mondta. A póló tehát nem volt több, mint egy baráti tréfa, állítja a versenyzőlegenda Nelson Piquet fia.

Massa: most már Hamilton is tudja, hogy milyen érzés