Pink Mercedes-ügy: a Racing Point örül is, meg nem is

A Renault jóformán minden egyes versenyen óvást nyújtott be a Racing Point autói ellen, főként a fékvezetékeik dizájnja miatt. A francia istálló állítása szerint a silverstone-i alakulat megsértette a listázott alkatrészekre vonatkozó szabályokat az RP20 fékvezetékeinek tervezésével, amely szerintük a Mercedes alkatrészének másolata.

A stewardok ma döntést hoztak az ügyben, amit egyelőre még nehéz értelmezni. Az FIA megállapítása szerint ugyanis a Racing Point autója önmagában szabályos, és a fékvezetékekkel nem a technikai, hanem a sportregulákat sértették meg.

A döntés értelmében 15 egységnyi pontlevonással, 400 ezer eurós pénzbüntetéssel sújtották őket, ellenben engedélyezték a csapat számára, hogy az év hátralevő részében használhassák az alkatrészt. Szafnauer örömmel fogadta az utóbbi döntést, viszont nem igazán tudja értelmezni azon döntést, hogy milyen sportszabályokat sértettek meg.

„A jó hír, hogy az autó technikai szempontból teljes mértékben szabályszerű, szóval a továbbiakban is használhatjuk a szóban forgó fékvezetékeket. A sportszabályokat viszont nehéz értelmezni, mert elolvastuk azokat, és nincsen semmi konkrétum, ami alapján meg lehetne állapítani, hogy rosszat tettünk”, mondta Szafnauer a Sky Sports F1-nek.

„Más csapatok ugyanezt találták, bizonyos szempontból még inkább, mint mi, ami számomra eléggé zavarba ejtő. A mai nap során azonban el kell döntenünk, elfogadjuk-e a stewardok döntését, vagy fellebbezünk ellen”

Az FIA alapvetően nem fogadta el a Racing Point érvelését, hogy az RP20 autó fékvezetékeit a nulláról tervezték, a stewardok úgy ítélték meg, hogy a Mercedes bizony nagy szerepet játszott az alkatrész megalkotásában. A szabálysértés pedig abban nyugszik, hogy az idei évtől ezek a listázott alkatrészek kategóriájába kerültek át, vagyis az ügyfélcsapatoknak maguknak kell tervezni, nem vásárolhatják.

Szafnauer elmondása szerint ez az egyetlen alkatrész, ami ilyen jellegű kategóriaváltáson esett át, és a csapatfőnök bevallása szerint ebben ő maga is fontos szerepet játszott. „Ott voltam a stratégiai megbeszélésen, amikor erről volt szó, és én támogattam is. Néhányan nem akarták a változást, de nagyon sokan meg igen”, tette hozzá.

Racing Point mechanics on the grid with Lance Stroll, Racing Point RP20

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images