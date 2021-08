Pilótapiac: Hol fog jövőre versenyezni Bottas?

Most már jó ideje téma az F1-ben, hogy mi lesz Bottas jövője, hiszen idén eddig nem teljesít jól, így egyre valószínűbb, hogy kikerül a Mercedesből, és helyére érkezik majd Russell. Lawrence Barretto, az F1.com újságírója most összegezte Bottas lehetőségeit.

1. lehetőség: Mercedes

A csapat, ahol Bottas 2022-ben is versenyezni akar. Nico Rosberg visszavonulása óta ő volt a csillagosok másik oszlopos tagja Hamilton mellett, hiszen közösen sikerült nekik további bajnoki címeket szerezni.

Azt viszont Bottas is tudja, hogy ha mennie kell az istállótól, akkor vélhetően már nem lesz belőle F1-es világbajnok. Az idei gyenge szezonkezdés pedig nem segített a helyzetén, miközben Russell lenyűgözően teljesít a Williamsben, és legutóbb már az első pontjait is megszerezte.

Toto Wolff csapatfőnök elmondta ugyan, hogy pilótája egyértelmű hibája a Hungaroringen nem fogja befolyásolni a jövőjét, de talán már azért, mert a csapatnál már nincs is jövője. A finn menedzsmentje állítólag a következő hetekben fog leülni tárgyalni.

Az szólhat jelenleg mellette, hogy eddig remek második számú volt Hamilton oldalán, és a kapcsolata is harmonikusnak mondható márkatársával, aki szintén kedveli Bottast, és azt szeretné, ha maradna. Ha azonban a Mercedes nem hosszabbít vele szerződést, akkor Wolff mindent meg fog tenni, hogy jó helyet találjon neki a mezőnyben.

2. lehetőség: Williams

Ha a mercedeses kaland véget ér, Bottas nyitott lenne arra, hogy visszatérjen a Williamshez, ez pedig mindkét fél számára logikus is lenne. A brit istálló ugyanis lehetőséget adott neki a bemutatkozásra, így pedig bezárulna a kör a karrierje szempontjából.

A grove-iak ismét felfelé ívelőben vannak az új tulajdonosok révén, Bottas pedig megmutathatná, hogy képes vezetni egy csapatot. Nemcsak a tapasztalata lehet értékes, de sokan dolgoznak most náluk azok közül, akik Bottas első időszaka alatt is ott voltak.

Egy ilyen kaliberű pilóta leigazolása újabb lökést adhatna a gárdának, akik így tovább folytathatnák fejlődésüket. Barretto szerint már voltak is megbeszélések a két fél között, de először meg kell várni, mit lép a Mercedes, mert Russell-lel sem akarnak kitolni. Ha Bottas visszatérne, akkor ez a házasság hasonlóan jól működhetne, mint amikor Felipe Massa jött át a Ferraritól 2014-ben.

3. lehetőség: Alfa Romeo

Az Alfa is belépett a lehetőségek közé, mivel nem tudni, Kimi Räikkönen hogyan képzeli el a jövőjét. Sokak szerint az idény végén visszavonul, és az is lehet, hogy Antonio Giovinazzi napjai is meg vannak számlálva a svájciaknál.

Frederic Vasseur csapatvezető pedig egyedül dönthet a pilótái jövőjéről, a Ferrari már nem fog beleszólni ebbe, így könnyen lehet, hogy a 31 éves finn mellett szavaz majd a 41 éves helyett. Az Alfa Romeo is elkötelezte magát a következő évekre, így van bennük potenciál.

Ez a lépés ugyanakkor kockázatosabb és nagyobb ugrás is lenne az ismeretlenbe, mint a Williamshez szerződés, mivel teljesen új környezetbe kerülne, idén pedig láthattuk, hogy néhány pilóta, különösen Daniel Ricciardo, mennyire nehezen tud alkalmazkodni mindehhez.

4. lehetőség: Irány a ralizás

Ez lenne a legvalószínűtlenebb opció, de mégsem elképzelhetetlen. Bottas maga is mondta, hogy az F1-ben akar maradni, de ha a Mercedes elengedi, és nem tetszik neki sem a Williams, sem az Alfa ajánlata, akkor mégis kategóriát válthat.

2019-ben nyert egy versenyt a Paul Ricard-on, az év elején pedig zsinórban harmadik top 10-es helyezését érte el az Arctic Rallyn. Persze hatalmas kihívás lenne a legmagasabb szinten versenybe szállni. Ha viszont figyelembe vesszük, hogy akkor is elég versenyképes volt, amikor csak beugrott, máris jobban festhet ez a lehetőség.

Ha ezt választja, akkor a neve és eredményei alapján vélhetően bőven akadnának számára lehetőségek a ralizás területén.

5. lehetőség: Szünet

Akár egy kis kihagyás is benne lehet a pakliban, mivel Hamilton csapattársának lenni mentálisan kimerítő. Ezt láthattuk Nico Rosbergnél is. Barretto azonban nem tudja elképzelni, hogy Bottas fejében megfordulna ilyesmi.

Még mindig éhes és még mindig remek pilóta. A balszerencséje csupán az, hogy amikor a mezőny legjobb autója van alatta, akkor a valaha volt egyik legjobb pilóta ül mellette. 9 győzelmet, 17 pole-t és 62 dobogót nem lehet szerencsével elérni, még akkor sem, ha tiéd a legjobb kocsi.

Ennek ellenére előfordulhat, hogy kivesz egy évet, és utána friss szemlélettel megy el ralizni vagy egy másik sorozatba. Amennyiben viszont elhagyja az F1-et, már nem valószínű, hogy vissza is fog tudni térni, mert láthattuk, hogy ez akár egy év kihagyás után is nehézkes tud lenni.

