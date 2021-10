Pierre Gasly nem csak a Forma-1-ben tehetséges

Láthattuk már több alkalommal, hogy a Forma-1-es pilóták a szabadidejük eltöltésében sok más sportágban kipróbálják magukat. Daniel Ricciardo legutóbb például egy Instagram-posztban mutatta meg, hogy remek érzéke van a kosárlabdázáshoz – az ausztrál félpályáról dobta be a labdát a hálóba.

Korábban Michael Schumacher is számos alkalommal megcsillogatta focitudását, de Felipe Massa és Giancarlo Fisichella is aktívan részt vett jótékonysági mérkőzéseken. Utóbbi ráadásul annyira ügyesen terelgette a labdát, hogy könnyen lehet, az olaszból profi focista is válhatott volna, amennyiben nem a Forma-1 felé vette volna az irányt.

A 2021-es mezőny tagjai között is a foci az egyik legnépszerűbb sportág, Pierre Gasly például egy jótákonysági focimeccsen mutatta meg, hogy nemcsak pontokat képes szerezni egy Forma-1-es autó volánja mögött, hanem a gólrúgásban is jeleskedik.

A Heroes of Unicef és a Drogba Foundation csapott össze egymással, Gasly pedig a 12. percben gurította a hálóba a labdát. A francia góljával az Unicef kiegyenlített, ám végül többek között Drogba remeklésének köszönhetően vereséget szenvedtek.

