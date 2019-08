Pierre Gasly megérkezett a Red Bullhoz?!

Pierre Gasly a Brit Nagydíjon remek teljesítményt nyújtott, ahol sokkal közelebb tudott lenni a csapattársához, Max Verstappenhez, mint általában. Christian Horner, a Red Bull-Honda csapatfőnöke egy másik versenyzőt látott a brit hétvégén Silverstone-ban, de a francia szerint nincs erről szó, csupán elkezdett kifizetődni az a kemény munka, amit a csapatnál végez.

„Azt hiszem, ez csak a sok kemény munka eredménye a szezon eleje óta, miközben próbáltam kihozni magamból a maximumot, valamint a csapatból, miközben megpróbáltam megérteni, hogy hogyan lehetne ezeket működésre bírni. Szóval igen, a folyamatos munka kezd kifizetődni. Sok változtatást elvégeztünk az autó beállítása kapcsán a legutóbbi hétvégén. Sok kis dologról van szó, amikről úgy határoztunk, hogy megváltoztatjuk azokat. Ezek pedig összeadódnak, melyek végül nagyobb különbséget generálnak.”

„Nem akarok túlságosan belemenni a részletekbe, de ez valóban a munkáról szól, és igen, jobb is lett a közös munka. Ugyanakkor számomra ez nem egy olyan végeredmény, amit akarok. Többet akarok ennél, és a mentalitásom mindig azt mondja, hogy jobbat tehetünk együtt. Gyakrabban kell ilyen eredményeket elérnünk, majd még jobbnak lennünk. Szóval igen, jobb lett a helyzet, de még mindig nem tökéletes, és továbbra is arra gondolok, hogy javíthatunk ezen. Sokkal jobban élveztem a vezetést odakint Silverstone-ban, köszönhetően a munkának, és úgy éreztem, hogy ez már közel volt ahhoz, ahogyan én szeretnék hajtani.”

Pierre Gasly, Red Bull Racing Fotó készítője: Andy Hone / LAT Images

„Tudom, hogy egy versenyképes versenyző vagyok, aki gyors, de mindent a helyére kell raknom, hogy ez jól látszódjon. Meg kell találnunk azt, ami által versenyképesebb leszek, és szerintem egy jó úton indultunk el. Csak ezen az úton kell folytatnunk. És igen, hallottam, hogy a csapatfőnököm azt mondta, más versenyzőt látott Silverstone-ban. Ugyanakkor én minden hétvégének úgy mentem neki, mint eddig, megpróbálván gyorsabbnak lenni, amennyire az csak lehetséges, közösen dolgozván a csapattal, amennyire az csak lehetséges, és a lehető legjobb eredményt elérni, amennyire az csak lehetséges. Igyekeztem alkalmazkodni ahhoz, amit kapok, de nem gondolom azt, hogy más lennék, mint azelőtt. Ez inkább a folyamatos munka eredménye, ami elkezdett kifizetődni.”

„Most elsősorban arra koncentrálok, hogy állandó kihívói legyünk a győzelemnek. A cél az, hogy minden hétvégén elérjük ezt. Azt hiszem, köztünk és a Ferrari között most elég kicsi a különbség. Most azonban egy új pályán vagyunk, új feltételekkel, új dolgokkal. Meglátjuk, hogy ez most mire lesz elég, de úgy gondolom, hogy az időjárás eléggé nehézzé teheti a dolgot.”

