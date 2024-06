Piastri szerint nőttek az esélyeik Kanadában, egyúttal vesztenivalójuk is több lett

A Kanadai Nagydíj időjárása megtréfálta a mezőnyt, az első szabadedzés jégesővel borzolta a kedélyeket, és a másodikon sem javult sokat a helyzet. A pontverseny hetedik helyén álló Piastri azonban lehetőséget lát a zord körülményekben.

Az első két szabadedzés vegyes eredményt hozott a wokingiak számára, Lando Norris az FP1-ben az első, Piastri pedig a hatodik helyen végzett. A McLaren pilótapárosa a másodikon már jóval hátrébb találta magát a sorrendben - a 20., illetve a 16. helyen.

"A pályát újraaszfaltozták, néhány helyen még mindig eléggé hepehupás, de úgy gondolom, összességében rendben van" - nyilatkozta Piastri, aki szerint nehéz megmondani, hogy pontosan mire lesznek képesek, ám úgy véli, ezzel a többi csapat is hasonlóan lehet.

Piastri rámutatott, hogy az időjárás ugyan lehetőségeket tartogat az előrelépésre, és akár még arra is, hogy a rivális Ferrarit és Red Bullt is megszorongassák, ugyanakkor pont emiatt a vesztenivalójuk is nagyobb. Ráadásul a McLaren híresen rosszul teljesített Kanadában az elmúlt években, most azonban épp erre a futamra időzítettek egy fejlesztési csomagot.

„Korábban jók voltunk ilyen körülmények között. De most, hogy az élmezőnyben vagyunk, potenciálisan kicsit több vesztenivalónk van” –mondta Piastri, aki abban bízik, hogy az esőtől függetlenül is gyorsak és eredményesek lesznek Montrealban - írja a Racingnews365.

