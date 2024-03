Piastri „pozitív” a nyitónap után, Norris „kaotikus” edzéseken van túl

Ezek az eredmények azonban nem feltétlenül festenek hű képet az alakulat napjáról, hiszen a McLaren volt az egyetlen topcsapat, amely már az első edzésen feltette a lágy gumikat az autójára, és a versenyzőik így zártak a legjobb háromban.

Emiatt viszont estére csak egy szett lágy abroncsuk maradt, és amikor Norris belehibázott a gyorskörébe, akkor már nem maradt lehetősége a javításra, ezért is végzett 20.-ként. „Nem ez volt a legjobb nap, egy kicsit kaotikus volt a részemről, nem sikerült mindent összerakni, de remélhetőleg ezzel le is tudtam a gondokat, és holnap már jobb napom lesz” – nyilatkozta Norris.

„Ettől viszont még nem volt ez olyan rossz, kipróbáltunk néhány dolgot, és előreléptünk az autó megértése terén. Holnap persze még bőven lesz tér a fejlődésre.” Piastri mindeközben az ötödik pozícióban zárt, ami annak fényében jó eredmény, hogy Bahreinben ezúttal szokatlanul hűvös volt, és a nagy szél is nehezítette az ideális egyensúly megtalálását.

„Az FP2 során jónak éreztem az autót mind az időmérős, mind pedig a versenyszimulációk alatt. Úgy vélem, egész jól állunk. Nagyjából ott vagyunk, ahová vártuk magunkat. Van néhány menet, melyeket alaposabban is meg kell néznünk, hogy lássuk, miért volt egyes részük jobb vagy rosszabb. Összességében viszont pozitív érzésekkel zárom a napot.”

Hogy a McLaren hol áll az erősorrendben, azt egyik pilóta sem akarta igazán fejtegetni, bár Piastri kihangsúlyozta, hogy mivel nagyon kicsi különbségek választják el a legjobb tíz helyezettjeit, így apróságok dönthetnek majd a dobogóért való küzdelem és az utolsó pontszerző helyek megszerzése között.

„Úgy gondolom, ott vagyunk a sűrűjében, a Red Bull nem tűnik annyira gyorsnak, mint gondoltuk, de azért majd kiderül holnap, ki mennyire altattak. Sokkal szorosabb, mint vártam, a Mercedes gyorsnak tűnik, Fernando [Alonso] is, szóval nehéz még megítélni, de úgy vélem, ott vagyunk a pontszerzők között.”

„A Red Bull továbbra is az élen van, a Ferrari is jó, miközben a Mercedes mindig is kérdőjeles volt” – tette még hozzá Norris. „Az viszont egyértelmű volt, hogy sosem lesznek rosszak. Mindig szorosabb a helyzet, főleg az időmérőn. Még a Haas is ott van, miközben ők szinte nem is változtattak az autón! Bármi is lesz, biztosan trükkös időmérő elé nézünk.”

