Piastri: nem tudom, miért sikerült ilyen rosszul az időmérőm

Az ausztrál versenyző mért idő nélkül zárta a kvalifikáció utolsó szakaszát, miután a 12-es kanyarban hibázott és a kavicságyba sodródott, mindez pedig éles kontrasztban van Lando Norris eredményével, aki ugye megnyerte az időmérőt.

Ez annak a fényében érdekes, hogy az idei szezonban Piastri is remekül teljesít az időmérőkön, néhányszor le is tudta győzni rutinosabb márkatársát, most azonban esélye sem volt erre, hiszen nem találta a tempót.

„Nem nézett ki valami jól. Az biztos, hogy nem lett volna ebből pole. Legjobb esetben is talán a hetedik vagy nyolcadik hely lehetett volna meg, szóval nem érzem, hogy egy túl jó eredményt dobtam volna el.” Piastri egyelőre nem is talál magyarázatot a gyenge szereplésére, ami egy olyan pályán jön, amely láthatóan fekszik az MCL38-nak.

„Nincs meg a tempóm, és meg kell értenünk, mi ennek az oka, mert egész hétvégén nem éreztem természetesnek. Az utóbbi négy-öt hétvégén már az edzések első körétől kezdve komfortosan éreztem magam az autóban, és onnan tudtam építkezni. Ezen a hétvégén viszont nem ez történt. Valamiért nem állt össze.”

Piastri emellett elmondta, hogy nem volt egyértelmű gyenge pontja Norrishoz képest ezen a pályán, hiszen folyamatosan változtak azok a kanyarok, ahol időt veszített a brittel szemben. „Eléggé véletlenszerű a dolog, ami szerintem azt mutatja, hogy nem bízom eléggé az autóban. Amikor egy-két kanyarról van csak szó, akkor lehet azt mondani, hogy a másik jobb munkát végez, de most egyik edzésen az egyik kanyar, a másikon egy másik kanyar volt.”

„Az utolsó szektor kicsit nehézkes volt, de sosem ugyanazon ok miatt. Egyszerűen rendkívül nehezen tudtam megtalálni a határokat.” Amikor a 12-es kanyarban történt pályaelhagyásáról kérdezték, Piastri még hozzátette: „A köröm egyébként sem volt csodálatos addig a pontig, szóval tudtam, hogy nincs mit veszítenem, és hirtelen hatalmas alulkormányzás lépett fel.”

„Nem tudom, hogy túl sok tempót akartam-e bevinni, vagy a szél lökött meg egy kicsit, de ma nem igazán tudtam megjósolni, hogyan fog viselkedni az autóm.”

