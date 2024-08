Piastri meglepő bejelentése: törött bordával nyerte meg a Magyar Nagydíjat?

Oscar Piastrinak szüksége van a pihenésre: a 2001-es születésű ausztrál pilóta vasárnap délelőtt a közösségi médiában kiadott posztjában gyakorlatilag elismerte, hogy az elmúlt egy hónapban törött bordával versenyzett.

Bár jelenlegi állapotát nem részletezte, az ausztrál versenyző kirakott egy képet egy ultrahangos felvételéről, melyen egyik baloldali bordája látható, nem egészséges állapotban. A felvételen látható dátum szerint a vizsgálat július 8.-án, délelőtt, azaz a Brit Nagydíjat követően készült.

Ez azt jelenti, hogy Piastri két héttel később sérülten nyerte meg a Magyar Nagydíjat és vélhetően Belgiumban sem volt száz százalékos állapotban. A posztjában a maga fanyar stílusában viccelődő („The rib is enjoying the break” – „A borda is élvezi a szünetet/törést” – a szerk.) versenyzőre ráfér tehát a pihenés, augusztus 23-án azonban már valószínűleg újra formában lesz.

Egyesek arra mutattak rá, hogy a kép valójában augusztus 7.-én készült, azonban mivel a képen ott van Piastri születési dátuma is – április 6. – ugyanazt a formátumot átvetítve a kép készültének dátumára július 8. jön ki.

