Piastri már most mutatja az igazi F1-es nagyágyú jeleit - vélemény

„A jövő az övé.” A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella ismét pontosan kimondja, hogy mi a helyzet. Ebben az esetben Oscar Piastri következő Forma-1-es éveivel kapcsolatban. Konkrétan Stella arra a kérdésre válaszolt, hogy Piastri hogyan reagálna a McLaren várható csapatutasítási nyomására, hogy támogassa Lando Norris váratlan 2024-es bajnoki harcát.

„Szerintem rendben lesz” - mondta Stella a futam utáni médiabeszélgetés végén az olaszországi háziversenyén, ahol pontosan tudja, hogy melyik az a pékség a monzai pálya mellett, ahová a verseny előtti finomságokért kell mennie a csapatának.

„Ha a dolgok, amiket mondunk, észszerűek az olyan elvek szerint, mint a méltányosság, mert a méltányosság azt is jelenti, hogy ha támogatod a csapattársadat, hogy megnyerje a bajnokságot a csapat számára, az nagy lökést ad. Például, ha mindkét bajnokságot megnyerjük, az egy hatalmas lökést jelent, és az előnyök egy nagy lökést jelentenek a csapatnak, még akkor is, ha ő a másik versenyző.

„Mert nem szabad elfelejtenünk, hogy Oscar a második szezonjában jár a Forma-1-ben. A jövő az övé, ahogy Oscaré is. Biztosra kell mennie azt illetően, hogy amikor eljön az idő, hogy támogatnia kell a csapatát vagy Landót, akkor megteszi, ami egy befektetés is számára.”

Ez tehát egyértelművé teszi, hogy annak a bizonyos elsőkörös előzésnek a következtében, amit a csapattársa ellen mutatott be, és amely nélkül a McLaren kettős győzelmet szerezhetett volna, a papaya csapat elkezdett keményen dolgozni azon, hogy Piastrit és a táborát maga mellett tartsa ebben a kényes helyzetben is.

Mivel a 2024-es szezon is a Red Bull dominanciájával indult, és a McLaren látszólag nem tudta fenntartani a 2023 végi formáját, logikusan úgy tűnt, hogy nem lesz esélye az istállónak a címre, így a csapatutasítás kérdése sem merülhetett fel.

De a monzai futamon történtek után, Stella bármennyire is próbálja kerülni, hogy ilyen dolgokról beszéljen a nyilvánosságban, most úgy tűnik, megpróbálnak minden kontrollálható elemet afelé terelni, hogy megnyerjék a bajnoki címeket. A jelenlegi, futamokkal tömött versenynaptár következtében pedig a nyolcadik helyezett Russell-lel bezárólag minden pilóta matematikai eséllyel rendelkezik a címre.

Míg Norris 62 pontra van a második Verstappentől, addig Piastri 106 ponttal van lemaradva a negyedik helyen. Charles Leclerc és a Ferrari is sötét ágaskodó lovak maradnak kettejük között...

Ez a pontkülönbség - és ahogyan sok F1-es szakíró, köztük ez a szerző is rámutatott, Piastri menedzsere, Mark Webber „Nem rossz egy második számú pilótától” tapasztalata, amit a két ausztrál között bizonyára valamennyire lefedett - kiolvasható a monzai rajtnál történtekből.

Különösen annak fényében, hogy a McLaren akkor még nem lépett a csapatutasítás kikényszerítésére. Még mindig lehet, hogy Bakuban sem fognak így tenni, vagy legalábbis nem ismeri el nyilvánosan, hogy bármilyen változás történt a „papaya-szabályok” kapcsán, tekintve, hogy nem kell.

De ha nem lett volna a Miamiban történt bokszkiállás-időzítési balszerencséje, ami jelentősen segítette Norrist, Piastri pontkülönbsége a hirtelen sebezhető Verstappenhez képest most sokkal közelebb lehetne csapattársához.

Összességében 2024-ben Piastri nem élvezett ilyen hosszú lila időszakot a továbbfejlesztett MCL38-assal. Itt érdemes felidézni, hogy azok a kulcsfontosságú miami fejlesztések annak a pilótának az autójára érkeztek először, akitől most 11-3-ra van lemaradva az időmérős összevetésben.

Ez a statisztika azt tükrözi, ami Norris egyik fő erőssége, még akkor is, ha még mindig gyakran túl keményen nyomja, és ennek meg is fizeti az árát - és Piastri is megmutatta ebben a ciklusban, hogy még javulnia kell a versenyen belüli kritikus gumikezelési tényezőben csapattársához képest, valamint ki kell küszöbölnie a kritikus kvalifikációs hibákat.

Ami a gumikezelési tényezőt illeti, Monzában egyértelmű volt, hogy a tiszta levegő mennyire fontos hatással volt a szemcsésedésre.

Norris egy ponton nem értette, miért nem lehetett életben tartani a bal első gumiját, míg a későbbi győztes Leclerc úgy találta, hogy az autója egyensúlya hirtelen masszívan javult, miután a McLarenek a múlt vasárnap (összességében másodszorra) kikerültek az útjából. A plusz csúszkálás a piszkos levegőben csak súlyosbította a kezelhetőségi problémákat, amelyeket a szemcsésedés generált.

De miután megmutatta, hogy képes a McLaren élére állni, és ezt olyan trükkös helyszínen is megtette, mint Monaco, Piastri már elég nagy nevet szerzett magának az F1-ben.

A 2025-re Andrea Kimi Antonelli és Ollie Bearman gyors felemelkedéséről szóló viták közepette Piastri tavaly ugyanezt tette, miután újoncként Formula 3-as és Formula 2-es bajnoki címeket nyert, és két F1-es csapat is bírósághoz fordult a szolgálataiért. És megfelelt az elvárásoknak, amelyeket mindez generált.

Más csapatok - talán az Aston Martin Adrian Newey-val fémjelzett technikai részlege? - pontosan erre figyelhet fel a 2024-es versenyzői piac vad körforgása közepette.

Ez megismétlődhet a következő években, tekintve, hogy a következő szezonban számos újonc érkezik, akik vagy elsüllyednek, vagy úsznak - hogy Toto Wolff kedvenc metaforáját kölcsönözzük Antonellire -, és az olyan veteránok, mint Fernando Alonso, talán nem kapnak újabb fejezetet a karrierjükben. Képletesen szólva persze...

Az, hogy Piastri 2024-ben ilyen jól szerepel Norris ellen, önmagában is lenyűgöző - különösen, hogy mindössze a második évét futja az F1-ben.

A Monzában mutatott kompromisszummentes hozzáállása - ahol az előzése a határon volt, de fair volt, és sok bonyolult, nyomás alatt álló döntés kellett hozzá, hogy sikerüljön, és mindezt mindenféle felhajtás nélkül, ahogy Piastri pályán kívüli stílusa is - azt sugallja, hogy megvan benne az a kíméletlen hajlam, amit az F1 nagy bajnokai már megmutattak a múltban - a la Michael Schumacher vagy maga Alonso.

Sőt, az a kérdés, hogy Norrisnak ez hiányzik-e, talán tényező lehet-e abban, hogy a McLaren eddig miért nem szabott ki csapatutasítást. Piastri fiatal F1-es pályafutása kulcsfontosságú. Sok mindent várnak most tőle, de ez azóta így van, amióta megérkezett a csúcsra, és azóta egyre csak jobbá válik.

