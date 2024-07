Piastri már most azon gondolkodik, hogy tudna még jobb lenni

Bár csapattársa, Lando Norris elszalasztott győzelme volt a figyelem középpontjában, Piastri már akkor is eléggé le volt sújtva, hogy őt is megfosztotta a csapat a győzelem lehetőségétől, ahogy Imolában és a Red Bull Ringen is. A Hungaroringen azonban a McLaren gyakorlatilag hibátlan volt és így első kettős győzelmüket aratták a 2021-es Olasz Nagydíj óta. Ezt Piastri használta ki jobban, miután a rajtnál megelőzte csapattársát.

Piastri győzelmének körülményei miatt azonban nem lesz olyan édes ez a győzelem, a McLaren taktikája miatt Norris vette át a vezetést és csak a 68. körben adta vissza azt az ausztrálnak. Ha azonban utána visszafogottnak tűnt, az elsősorban inkább a természetének tudható be, ami merő ellentéte a folyamatosan vigyorgó Daniel Ricciardóénak:

„Nem hiszem, hogy teljesen felfogtam, mi történt. Nem vagyok az a fajta, aki túl érzelgős lesz. Nem hiszem, hogy ilyesmit fogtok majd tőlem látni. De attól még lenyűgöző érzés. Erről álmodtam kölyökkorom óta. Volt pár lehetőségünk az előző pár futamon, ahol elég közel kerültünk, hihetetlen, hogy most sikerült biztosítani is.”

Piastri csapattársa, Norris hírhedt arról, hogy nagyon élesen kritizálja saját teljesítményét és Piastri hasonló módon értékelte saját vasárnapi vezetését. A győzelme ellenére pontosan tudja, hogy voltak pontok, ahol jobban is mehetett volna – például a 33. körben a tízes kanyarban való kilátogatása a kavicságyba, ami miatt Norris fel tudott rá zárkózni, vagy ugyanez megismétlése a tizenegyesben utolsó kerékcseréje után:

„Az egész versenyen nagyon egyezett a tempónk. Végül az utolsó etapban nem voltam olyan gyors, mint kellett volna, szóval ezen még javítani akarok. Persze, nagyon örülök az eredménynek, de ha a kérdés az, hogy teljesen elégedett vagyok-e a mai teljesítményemmel, akkor a válasz nem, van, amin még szeretnék javítani.”

„Szerintem ma nagyon sokat számított, hogy honnan indultunk és ezért volt annyira kritikus, hogy úgy rajtoltam, ahogy. Összességében a végén nem volt olyan a tempóm, mint szerettem volna és még meg kell vizsgálnom, hogy ez miért volt így.”

