Piastri esélylatolgatása talán csalódás lehet a McLaren szurkolóinak…

A tesztekből kiindulni mindig rendkívül nehéz, és alapszabály, hogy semmit sem szabad készpénznek venni addig, amíg el nem jutunk az első futam időmérő edzéséig. Ez természetesen idén sincs másként, az esélylatolgatás viszont része a sportnak, így Piastri sem kerülhette el az erre vonatkozó kérdéseket.

Ha most kéne megkérdezni a legtöbb szakértőt, akkor a wokingiakat sokan vélhetően a harmadik vagy negyedik helyre tennék, és Piastri is úgy érzi, hogy ez a reális jelenleg. „A Red Bull egy lépéssel mindenki előtt jár. A Ferrari is erősnek tűnt. Nem annyira, mint a Red Bull, de most ők látszanak a második legjobbnak.”

„Nekünk tehát van még min dolgoznunk, de nem indulunk rossz pozícióból. Úgy vélem, valahol a mezőny elejefele vagyunk, benne a sűrűjében. Amennyiben viszont folyamatosan a dobogós helyekért és a futamgyőzelem megszerzéséért akarunk harcolni, akkor több időt kell még találnunk” – jegyezte meg a másodéves pilóta.

„Red Bull egy, Ferrari kettő. A többiek? Nem tudom. Nagyon nehéz olvasni a helyzetet. Szerintem mi nagyjából hasonló helyzetben vagyunk, mint ahol tavaly voltunk az átlagos pályáinkon.”

Ami pedig magát az MCL38-ast illeti, a fiatal tehetség szerint most sokkal jobb alapokról indulhatnak, mint 12 hónapja, de azért vannak még területek, ahol nem találták meg a tökéletes megoldást. „Egyértelműen sikerült javulnunk. Persze vannak még dolgok, melyeken dolgoznunk kell, és amelyeket már tavaly is feltártunk.”

„Tettünk lépéseket a helyes irányba, a tempó és az autó használhatósága terén viszont egyértelműen fejlődnünk kell még, de úgy vélem, körülbelül hasonló formában lehetünk, mint a tavalyi idény utolsó részében, ami már önmagában sokkal jobb annál, mint ahol 12 hónapja voltunk.”

