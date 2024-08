Piastri értékelte a szezonját: Ezt sajnálom a leginkább...

A McLaren fiatal ausztrál pilótája a szezon végéhez közeledve igyekezett levonni a konklúziót az eddigi teljesítményével kapcsolatban. Mint ismert, Piastri idén feliratkozott a futamgyőztesek közé, minek után a Magyar Nagydíjon elsőként intették le.

Később az ausztrál Belgiumban is dobogón ünnepelhetett, de korábban is megmutatta már a benne rejlő potenciált, hiszen Silverstone-ban is esélye nyílt a győzelemért harcolni. Voltak azonban olyan versenyek is, ahol nem találta a ritmust, így például Barcelonában.

„Azt hiszem, az elmúlt néhány hét határozottan nagyon erős volt részemről” – vélekedett Piastri a nyári szünet előtti időszakot értékelve a Motorsportweek.com-nak, aki George Russell kizárásával a második helyet örökölte meg Belgiumban.

„Azt hiszem, őszintén szólva az egész szezon elég jó volt eddig” – elemezte a teljesítményét az ausztrál. „Néhány hétvége az év közepén egy kicsit trükkös volt. Japán és Kína elég kemény volt, és nyilvánvalóan Barcelona is.”

„De úgy érzem, hogy az összes többi futam elég erős volt” – folytatta Piastri, aki szerint kicsit előrébb is állhatna a bajnokságban, ha kicsit szerencsésebb. „Egyszerűen sok minden nem úgy alakult, ahogyan mi akartuk.”

Piastri a szezonjából azt sajnálja a leginkább, hogy az Osztrák Nagydíj időmérőjén hibázott, ezért rosszabb rajtpozícióból kellett indulnia, így pedig később nem tudta kihasználni Norris és Verstappen ütközését.

„Akár ott voltak a pályahatárral kapcsolatos büntetések [Ausztriában], akár balesetek vagy hibák, mindig voltak ilyen dolgok, és úgy érzem, az elmúlt néhány hétvégén sikerült rendet tenni. Szóval úgy érzem, határozottan tettem egy lépést előre a tavalyi évhez képest.”

Eközben az olvasóink szavazatai alapján négy pilóta emelkedett ki a mezőnyből eddig az idei szezonban, és az ausztrál is helyet kapott közöttük.