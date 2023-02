Piastri egyelőre nem kér Norris támogatásából: Le akarom győzni a csapattársam

Kiélezett versenyzésre lehet számítani a 2023-as F1-es szezonban a csapattársak között. Az egyik kiemelkedő párosítás Oscar Piastrihoz és Lando Norrishoz köthető, akik mind a ketten nagyon fiatalon kerültek be az F1-be, ráadásul a McLaren színeiben.

A fiatal ausztrált igazi szupertehetségnek tartják, míg Norris sokszoros dobogósnak mondhatja magát a száguldó cirkuszban, ráadásul Daniel Ricciardót is magabiztosan legyőzte. A legfontosabb számukra az, hogy hozzásegítsék a csapatukat a jobb eredmények eléréséhez, ugyanakkor Piastri azt is elárulta, hogy le is akarják győzni egymást.

„Még nem igazán kértem tőle tanácsot, és nem is töltöttünk még olyan sok időt együtt” – vallotta be az ausztrál. „Csak néhány marketingtevékenységet végeztünk itt a McLarennél. De úgy gondolom, hogy a csapat többi tagja, a mérnökeim és a többiek rengeteg tapasztalattal rendelkeznek egy újonc versenyző számára.”

Lando Norris évekkel ezelőtt Carlos Sainz csapattársaként mutatkozott be a McLarennél, és a spanyol képes volt meggyőzőbb teljesítményt nyújtani, mint a brit, aki azonban idővel komoly tapasztalatra tett szert, és ma már az egyik legnagyobb potenciállal rendelkező pilótának tartják.

„Nyilvánvalóan Lando is újoncként került a McLarenhez. Szóval sokan vannak a csapatban, akik együtt haladtak vele ezen az úton, ami számomra bíztató” – bizakodott Piastri.

„Csapattársként, különösen az F1-ben, az első viszonyítási alap a csapattársad, mert ugyanabban az autóban ülünk. Természetes, hogy megtörténik ez az összehasonlítás. Eddig jó volt a kapcsolatunk. Nem látom, hogy ez miért változna.”

Oscar Piastri tehát érzi, hogy azonnal erős teljesítménnyel kell előrukkolnia, amire Zak Brown is emlékeztette.