Piastri: alakulhatott volna másképp is, de boldog vagyok a második hellyel

Piastrinak a piros zászlós megszakítás miatt két lehetősége is volt arra, hogy valahogy esetleg lerajtolja Charles Leclerc-t, de Monacóban erre is rendkívül kicsi az esély, így végül nem történt pozíciócsere. A McLaren pilótájának az első startnál ráadásul Carlos Sainz miatt kellett aggódnia, hiszen a spanyol melléért az 1-es kanyarnál, és kicsit össze is ütköztek.

Sainz defektet kapott az összeérés miatt, Piastrinak pedig az autója kismértékben sérült, de ezt követően minden a tempó és a gumik beosztásáról szólt. A másodéves versenyző nem tudott mit kezdeni az előtte haladó Leclerc-rel, de Sainz sem tudott támadást indítani ellene, pedig a futam végén nagyon közel volt hozzá.

Így Piastrinak maradt a második hely, ami így is rendkívül jó eredmény számára és a csapat számára is. „Trükkös futam volt. Az elején elképesztően lassú volt a tempó, az alagút előtt próbáltam kicsit benézni mellé, de sosem volt olyan kicsi az autóm, hogy beférjen a résbe.”

„Köszönöm az egész csapatnak, remek hétvégénk volt, és jó volt végre szállítani az eredményt. Már az utóbbi versenyeken is erősek voltunk, de ezt nem tudtuk igazán megmutatni, most viszont nagyszerű érzés dobogós helyet szerezni, és ennél nem is lehetne jobb helyen.”

Piastri nagy esélye a győzelemre nyilván az időmérőn ment el, hiszen ott vétett egy kisebb hibát az utolsó gyorskörén, pedig papíron akár ő is megszerezhette volna a pole-t. „Persze, alakulhatott volna másképp is, de Charles-nak hatalmas hétvégéje volt, már a legelső körtől kezdve erős volt, ezért valami különlegesre lett volna szükség a kvalifikáción ahhoz, hogy legyőzzem.”

„A lehetőség ott volt, de vélhetően életem legjobb körét kellett volna futnom hozzá, ezért boldog vagyok a második hellyel, jó eredmény ez a csapatnak is, szóval rendkívül örülök.” – zárta a futam utáni interjút Piastri, aki idén először pezsgőzhetett.

