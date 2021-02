Petrov szerint igazságtalan Mazepin büntetése

Oroszország kétéves eltiltást kapott a világeseményeken való részvételtől, miután kiderült, hogy adatokat manipuláltak egy laborban, amelynek feladata az orosz sportolók doppingolásának vizsgálata lett volna.

Ennek ellenére az orosz származású versenyzők továbbra is részt vehetnek a különböző rendezvényeken, de mindezt már semleges zászló alatt tehetik csak meg. Ez az intézkedés így Nyikita Mazepinre is érvényes, aki új orosz pilótaként most fog bemutatkozni az F1-ben.

Tavaly az F2-ben még feltűnhetett az orosz zászló, amikor dobogóra állt, és megszólalhatott a himnusz, amikor futamot nyert, idén az F1-ben viszont ezek már nem történhetnek meg. „Ez abszurd. Egy sportolónak felelősséget kell vállalnia a saját tetteiért, de Nyikitát nem kapták el doppingolásért” – idézte Petrovot a Speedweek.com.

„Ha valóban megtörtént volna, hogy doppingszereket használ, akkor rendben van, és megértettem volna, de nem ez történt. Most a keményen dolgozó sportolókat is megbüntetik olyasmiért, amit el sem követtek.”

„Nem is szállhatnak harcba a hazájukért. Az olyan sportolóknak, akik nem követtek el semmilyen kihágást, képviselhetniük kellene a saját országukat” – hangzott a 2010 és 2012 között a sorozatban versenyző orosz expilóta véleménye.

