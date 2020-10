Peter Sauber: Kimit ma is leigazolnám

A Sauber 1993-ban lépett be a Forma-1-be, a hibridéra azonban majdnem elvitte magával a csapatot, azt 2018-ban az Alfa Romeo támogatásával tudták kihúzni a gödörből. Peter Sauber akkor távozott is a csapat éléről, azonban a SpeedWeek-nek adott interjújában elmondta, hogy még ma is szorosan követi a csapat életét, és a Forma-1-et.

„Nehéz elválni egy biznisztől, amelyre az egész életedet szentelted. Nagyon szorosan követelem a Forma-1 eseményeit, részletes adatokat is nézek a monitoron. Ha már egyszer hozzászoktál ehhez az évek alatt, akkor nagyon sok mindent lehet kiolvasni belőlük.” – mondta a svájci üzletember, aki azonban nincs teljesen megelégedve a sport helyzetével.

„Majdnem 30 évig voltam a Forma-1-ben, voltak jobb, és rosszabb időszakok is. Én mindig is azt akartam, hogy csökkentsük a technológia fontosságát, legyenek kisebbek a költségek, és egyenlőbbek a csapatok. Voltak változások, de általában azok csak rontottak a helyzeten, amikor valamit olcsóbbá akartunk tenni, az ellenkezője történt.”

„Sok hibát vétettünk, például a hibrid motorokra való átállást. Ez a Renault ötlete volt, akiket támogatott a Mercedes, ma pedig látjuk ennek a következményeit; mindenki boldog lenne, ha most kukáznánk ezeket a motorokat.”

„A költségek majd egy kicsit csökkennek a költségsapka életbe lépésével, de nagy kár, hogy egy olyan történelmi csapat, mint a Williams, többé nem tartozik az alapító családhoz.”

„Ezt nehéz megmondani” – mondta Sauber arra a kérdésre, hogy javulhat-e az F1 helyzete a következő években. „Én mindig óvatosan nézek a jövő felé, és a Forma-1 is egynél többször élt már át nehéz időszakokat.”

„A költségek még mindig óriásiak, a Honda döntése, hogy pénzügyi okok miatt hagyják el a sportot, nagyon beszédes. A kulcs most a bevételek egyenlőbb elosztása, és az lesz a költségsapka után is. A kisebb csapatok túl keveset kapnak, más sorozatokban, például az USA-ban, egyenlőbb az elosztás.”

Saubert természetesen kérdezték az Alfa Romeo pilótáiról is, ő pedig elmondta, hogy gondolkodás nélkül tartaná meg Kimi Raikkonent.

„Kimi egy biztonságos választás. Ha a legkisebb lehetőség is adódik előtte, ő kihasználja azt. Kimi egy igazi harcos, nagyon gyors, és nagyon fontos a csapat számára is - ezt a most is ott dolgozóktól tudom. Nagyon aktívan dolgozik együtt a mérnökökkel, a hinwili gyárban is.”

Sauber végül elmondta, hogy idén a Ferrari motor miatt olyan a csapat teljesítménye, amilyen:

„Ha csak a karosszériát nézzük, akkor a csapat a Ferrari szintjén van, de nekik ott van Charles Leclerc. Amikor az élen látjuk, az az ő teljesítménye, nem az autóé. Az Alfa Romeót a motor fogja vissza, nincs olyan messze az AlphaTauri, McLaren, Renault. Kicsit több lóerő, és a kép teljesen máshogyan festene.”

