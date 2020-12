Perezt többen látták Helmut Markóval beszélni Bahreinben, ő esküszik, hogy "csak beköszönt"

A Szahír Nagydíj kvalifikációján Sergio Perez az ötödik helyet szerezte meg, szóval újabb jó teljesítménnyel vétette magát észre. Ez különösen értékes lehet, ha figyelembe vesszük, hogy a Red Bull második üléséért fő vetélytársa, Alex Albon múlt heti dobogója után a Q2-ben kiesett és csak 12. helyről indulhat.

A futam után a Canal+ helyszínen tartózkodó újságírója jelentette, hogy a mexikói a Red Bull paddockjában diskurált Helmut Markóval, a csapat tanácsadójával, ám a Movistar kérdésére a mexikói jelezte:

„Csak beköszöntem, nem beszéltünk semmi másról. Ahogyan ők is mondták, majd Abu Dhabiban döntenek arról, ki lehet Verstappen mellett.”

Két futammal a vége előtt a Racing Point szoros küzdelmet folytat a McLarennel és a Renault-val a konstruktőrök harmadik helyéért. Korábban Perez elismerte: hogy ne induljanak rajtbüntetéssel, a csapat egy használt motort tett az autójába múlt heti műszaki hibája után, Perez azonban az erőhiány ellenére úgy nyilatkozott, a lehető legtöbb pont beszerzése a céljuk:

„Egyelőre még nem tudjuk, mennyi a hátrányunk emiatt, de itt minden tized nagyon sokat számít, szóval valahol azon a környéken lehet. A cél az, hogy célba érjünk. Nem akarunk büntetést kapni egy új motor miatt.”

„Tudjuk, hogy ez azzal jár, hogy a motor alulteljesíthet, de sokkal fontosabb, hogy a futamokból kihozzuk a legtöbbet, úgyhogy a legfontosabb, hogy itt is és Abu Dhabiban is megússzuk motorcsere nélkül.” – fejezte be mondandóját a Racing Point pilótája.

