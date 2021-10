Perezt nem zavarja, hogy a Netflix némi drámát kreál

A már három évadot is megélt széria népszerűsége továbbra is igen magas, főleg az Egyesült Államokban, és a Forma–1 is büszkén hangoztatja, hogy sok új szurkolót sikerült szereznie magának a sorozat által.

Miközben azonban a rajongók örülnek, hogy a kulisszák mögé is betekintést nyerhetnek, maguk a főszereplők nem feltétlenül ennyire lelkesek, persze ezt embere válogatja. Verstappen például, aki általában nem szeret szerepelni, nem is szívesen asszisztál már a Netflixnek.

Ennek pedig az az oka, hogy sok mindent szándékosan elferdítenek a drámakreálás érdekében, így hiába van szó egy dokumentumsorozatról, az olykor mégsem fedi feltétlenül a valós eseményeket és történéseket.

Még több F1 hír: Vettel reméli, Verstappen jobb autóval küzdhet majd Hamiltonnal, mint ő tette korábban

Perez azonban másfajta véleményen van, és a csütörtöki sajtónapon erről is beszélt. „Először is, én nagyon tisztelem a Drive to Survive-ot, mert elképesztő, hogy mit tett a Forma–1-ért. Ezt tényleg nagyra értékelem.”

„Eleinte még valójában nem hittem, hogy ez olyan komoly vagy fontos dolog lesz a sportunkra nézve. Másodszor pedig igen, szeretnek drámát csinálni, szeretik így eladni a sportágat, egy kis drámával fűszerezve. Egy show-ról van itt szó.”

„A vége viszont az, hogy jó tesz a sportnak és a szurkolók is élvezik, szóval én ezzel boldog vagyok” – magyarázta a mexikói pilóta. Miközben tehát a Red Bull egyik versenyzője egyáltalán nem rajong érte, addig a másik el tudja fogadni, persze ennek a pályán zajló eseményekre egyáltalán nincsen kihatása.

Leclerc kitérője New Yorkban