Perezt meglepte kicsit, hogy milyen sok lehetősége van

Perez már hét éve erősíti a jelenleg Racing Point néven futó gárdát, amely korábban hosszú éveken keresztül Force Indiaként volt jelen a mezőnyben. Öt dobogós helyet szerzett a csapattal az évek során, és megbízható teljesítményével szállította a pontokat.

Emellett azt sem szabad elfelejteni, hogy ő volt az, aki 2018 nyarán elindította a csődeljárási folyamatot saját alakulata ellen, ezzel pedig lényegében megmentette azt, miután Lawrence Stroll átvette az irányítást, és elkezdett pénzt pumpálni a rendszerbe.

A csapat egyik megmentőjével most viszont közölték, hogy távoznia kell, és nem töltheti ki a 2022-ig szóló szerződését. Perezt kisebb meglepetésként érte elküldésének híre, hiszen az utóbbi időben pozitív visszajelzéseket kapott jövőjével kapcsolatban.

„Nem, semmi sem volt, ami felkészíthetett volna erre. Minden visszajelzés pozitív volt, emiatt pedig nagyon is magabiztos voltam. A végén azonban hirtelen minden megváltozott. Ez ugyanakkor egyfajta megnyugvást is eredményez, hiszen vége a bizonytalanságnak.”

Perez természetesen a Forma–1-ben szeretne maradni, és új szerződést akar kötni, viszont nem akarja elkapkodni a dolgot. Reális esélye a maradásra talán csak a Haasnál és az Alfa Romeónál van, de az idei teljesítményük alapján egyik csapat sem tűnik kecsegtetőnek.

A pilóta ettől függetlenül elmondta, hogy talán több lehetősége is van, mint az gondolnánk, és örül annak, hogy akár válogathat is közülük. „Jó helyzetben vagyok, és meg is lepődtem valamennyire, hogy milyen sok elérhető opcióm van még.”

„Ettől függetlenül nem szeretném siettetni a dolgot. Először mérlegelni akarom, hogy milyen lehetőségeim vannak, és csak utána fogok dönteni. Nem hinném, hogy ez rövid távon fog bekövetkezni” – zárta gondolatát a Haasszal, az Alfa Romeóval és a Red Bull-lal is hírbe hozott versenyző.

