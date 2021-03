Perezt lenyűgözte a Red Bull „mindent bele” hozzáállása

Perez ugyan még csak néhány hónapja dolgozik új alakulatával, máris felfigyelt néhány fontos jellegzetességre, amelyek lenyűgözték őt. „A csapat tele van versengő alkatokkal. Mindenki nyerni akar. Remek az atmoszféra. Minden a győzelemről szól: a mentalitás és a fókusz teljesen eltér. Ezt egyből észre lehet venni.”

„Mindent a határokig visznek el, legyen szó a kerékcserékről, a meetingekről, vagy a teljesítmény hajszolásáról. Ők mindent beleadnak, ez pedig igazán lenyűgöző. Persze vannak olyan területek, amelyekhez korábban nem szoktam hozzá és ahol még fejlődni lehet. Arról szól az egész, hogy együtt fejlődjünk.”

Ugyan Perez kemény kihívás elé néz Verstappen miatt, de ő egyértelműen kijelentette, hogy a holland legyőzése lesz a célja. Ami viszont ennél is fontosabb, hogy a Red Bull-lal fel tudják venni a versenyt a Mercedesszel szemben.

„Le akarom győzni Maxot és ő is le akar győzni engem, de ez csak a csapat érdekeit szolgálja. Előre akarjuk vinni őket, és ha sikerül ezt a versengést megteremteni, akkor az az istállónak is segít majd.”

„Szerintem mindketten nagyon érettek vagyunk, és már elég időt töltöttünk el itt ahhoz, hogy ezzel megbirkózzunk. Én csak remélem, hogy nyomás alá tudom helyezni Maxot, és hogy együtt tudunk fejlődni, a csapatot pedig előrébb tudjuk mozdítani ezáltal.”

Verstappen pozitívan nyilatkozott új márkatársáról, aki jó benyomást tett rá eddig, és reméli, hogy egy tapasztaltabb pilóta neki is segítségére lehet majd. „Már sok éve ismerem Checót, és most, hogy már csapattársak vagyunk, kicsit jobban megismered, hogy hogyan is működik ő.”

„Eddig minden nagyon simán ment, a visszajelzések terén pedig mindketten ugyanabba az irányba tartunk. Csak remélni tudom, hogy ez a megfelelő irány! Jó hallani az ő véleményét is, mivel több csapatnál is megfordult már korábban. Ez mindig nagyon jó.”

„Most az a cél, hogy csapatként sok pontot tudjunk gyűjteni, és hogy minden egyes versenyhétvégén nyomás alá tudjuk helyezni a Mercedest” – ismertette a célokat az egyesek szerint a bahreini favoritnak tekinthető Red Bull-pilóta.

