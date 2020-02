Pérez vezeti az F1-es tesztet, de mindenki a Mercedes trükkjéről beszél

Az F1-es mezőny az első naphoz hasonlóan pontban reggel 9 órakor kezdhette meg a munkát a katalán ringen. Ekkor még igen hűvös volt, a hőmérők mindössze 4°C-ot mutattak, az időjárás azonban száraz volt.

Röviddel ezután a többiek is kigurultak a garázsból az installációs köreikre. A Red Bull és az AlphaTauri nagy aerodinamikai mérőműszerrel a fedélzetén kezdte meg a munkát. Még 10 perc sem telt el, amikor Gasly, aki tavaly a Red Bullnál kétszer is autót tört a teszteken, a 9-es kanyarnál eldobta az AlphaTaurit.

Még több F1 hír: Videón, ahogy Gasly elszállt az AlpaTaurival Barcelonában

A franciának ezúttal szerencséje volt, mert az autó egyben maradt, viszont a gumik sokat kaptak, ami nem a legjobb hír, mivel azok nem korlátlan mennyiségben állnak a csapatok rendelkezésérére. A McLaren, mely szintén aerodinamikai mérésékkel nyitotta a napot, tegnap a gumihiány miatt nem tudott több kört menni.

Az első 30 percben az aerodinamikai mérések miatt csak Hamiltonnak és Gaslynak volt mért köre a Pirelli C3-as abroncsain, ami a tavalyi keverék, mivel a csapatok többsége nemet mondott a 2020-ra tervezett fejlesztésekre, melyek nem nyerték el a tetszésüket.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Giorgio Piola

9 óra 35 perckor született meg a harmadik mért idő, ami Grosjean nevéhez fűződött. A Haas versenyzője egy 1:24-es idővel nyitott a C3-as gumikon, majd többször is elfékezte magát a hidegebb aszfalton, miközben a csapata rászólt, hogy nyomja neki.

Ekkor Hamilton a C2-es abroncsokkal tért vissza a pályára. Eleinte ő is sokat csúszkált az alacsonyabb tapadási szint miatt, így az első ilyen körén nem javított, hiába volt két lila szektora. Az elsőben sokat veszített. A következő köre azonban már sokkal jobb volt: 1:18.915. Leclerc ekkor futotta meg az első mért köreit a C2-es abroncson: 1:19.202. Erre válaszolt Ricciardo ugyanazon a keveréken egy gyorsabb idővel: 1:19.140.

Räikkönen aktivitására majdnem 1 órát kellett várnia a rajongóknak. A finn a C3-as gumival kezdte meg az első etapját. Pár perccel ezután változás történt az élen, és már Gasly neve mellé került a legjobb idő a C3-as gumikon: 1:18.749, 1:18.563.

Ferrari SF1000 front wing detail Fotó készítője: Giorgio Piola

Nem sokkal 10 óra után Leclerc és Gasly szinte egyszerre javított, de a monacói gyorsabbnak bizonyult a C3-as gumin: 1:18.335-1:18.521. A következő versenyző, aki felhívta magára a figyelmet, Pérez volt a "Mercedes-klónnak" nevezett Racing Pointtal a C2-es gumikon, amivel a harmadik helyre ugrott fel: 1:18.695.

Másodperccel később Albon volt ott a második helyen, ugyanazzal a keverékkel: 1:18.462. A TOP-5-ben Leclerc, Albon, Gasly, Pérez és Hamilton foglaltak helyet. A monacói és a francia a C3-as abroncsokkal menték az akkor futott körüket. Hamilton nem hagyta annyiban a dolgot, és a használt keményebb keveréken javított, amivel Pérez mögé került: 1:18.642.

Mindeközben Ricciardo a C3-as gumikkal átvette a vezetést: 1:17.749, így pár perc leforgása alatt a Racing Point ki is került a TOP-5-ből, miközben Gasly beugrott Leclerc és Hamilton elé, addig a legjobb öt sorrendjét Albon zárta.

Romain Grosjean, Haas VF-20 being pushed into the garage by mechanics Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

A McLaren nem siette el a dolgokat, mivel majdnem 2 órát kellett várni arra, hogy Norrisnak is legyen mért ideje. Russellnek azonban akkor még továbbra sem volt, szemben Pérezzel, aki átvette a vezetést a C3-as abroncsokon: 1:17.347. Russell az első idejét kevesebb mint 2 órával az első leintés előtt teljsítette a C3-on: 1:18.521.

Még több F1 hír: Elképesztő trükköt lepleztek le a Mercedes belső kamerás felvételei

Még az ebédszünet előtt hirtelen mindenki a Mercedes nagyon furcsa megoldására volt kíváncsi, miután az onboard felvételeken jól látszódott, ahogy Hamilton az egyenesben hátrahúzza a kormányt. Ez persze több igen érdekes teóriát indított be.

Emiatt kissé háttérbe kerültek a többiek, még akkor is, amikor Albon a keményebb keveréken a délelőtti órák végén felugrott a harmadik helyre. 0.8 másodperc volt a hátránya Pérezhez képest, míg a Renault hosszú időre a garázsba vonult, aminek az ajtaját is bezárták. Valamivel több mint 1 óra volt hátra, amikor Ricciardo újra munkába állt.

Még több F1 hír: Vizsgálat alá kerülhet a Mercedes: újabb részletek a trükkös megoldásról

Az ebédszünetre Pérez a legjobb idővel a neve mellett mehetett el. Ricciardo noha közvetlen az RP mögött zárt, egyrészt nagyobb volt a differencia, másrészt igen sok időt veszítettek a szerelésekkel, akárcsak a Ferrari, ahol megint rengeteget dolgoztak az SF1000 hátsó részén a motor körül, ami nem a legjobb előjel. A monacói hatodikként iratkozott fel a listára.

Ricciardo és Leclerc közé Albon, Gasly és Russell fért be. Ez egy kiváló eredmény volt a Williamstől, még egy tesztnapon is. A Ferrari motorral hajtott autók azonban ezúttal is igen visszafogottan mentek a nap első felében, akárcsak a McLaren.

A britek teljesen más programon voltak, mint szerdán, és messze nem az időkre koncentráltak. Ugyanez elmondható a Mercedesről is, mely nem a C2-es, hanem C1-es, tehát a legkeményebb keverékkel ment a legjobb körén.

A körszámokat tekintve a Racing Point, a Renault, a Ferrari és a McLaren is kevesebbet ment a vártnál az első pár órában. Később azonban ezt a lemaradást még visszahozhatják egy aktív nappal a teszt hátralévő részében, akár a következő héten.

A tesztnap délután 14 órától folytatódik tovább, ami a hu.motorsport.com szintén élőben fog közvetíteni. A versenyzők 18 óráig lehetnek odakint, és még mindig nem volt piros zászló. Talán ez is rekord lesz...

1 Perez Racing Point C3 48 kör 1m17.347s 2 Ricciardo Renault C3 41 1m17.749s 3 Albon Red Bull C2 59 1m18.155s 4 Gasly AlphaTauri C3 77 1m18.165s 5 Russell Williams C3 71 1m18.266s 6 Leclerc Ferrari C3 49 1m18.335s 7 Hamilton Mercedes C1 106 1m18.387s 8 Grosjean Haas C3 87 1m18.496s 9 Raikkonen Alfa Romeo C3 65 1m18.508s 10 Norris McLaren C2 48 1m18.537s

Csütörtökön került bejelentésre, hogy a Forma-1 fesztivált rendez Dél-Afrikában, egy héttel a Bahreini Nagydíj után! Természetesen a Red Bull is ott lesz, akik már „visszatérő vendégek”.