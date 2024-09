Perez Verstappent, Colapinto Albont verte meg – az F1-es időmérős párharcok állása Baku után

Nagy meglepetésre, körülbelül másfél év után először győzte le időmérőn Sergio Perez Max Verstappent, míg Franco Colapintónak már a második időmérőjén sikerült legyőznie Alex Albont, míg a korábbi csapattárs Logan Sargeantnek ez egyszer sem sikerült.

Colapinto így 1-1-re áll Albonnal, Perez viszont 16-1-es vereségre, így utóbbi párharc már eldőlt, hiszem már csak 7 versenyhétvége van hátra a szezonból. A Mercedes, a McLaren, a Sauber és a Haas párosánál sem tud már fordítani a gyengébben álló pilóta, Stroll pedig akkor tudná döntetlenre hozni a párharcát, ha innentől mindig megverné Alonsót szombatonként.

A Mercedesnél, a Ferrarinál és a McLarennél, sőt most már a Williamsnél is egy tizedmásodperc alatti a különbség a pilóták között, a legnagyobb középértékbeli különbség pedig továbbra is a Saubernél van – Csou Bakuban is több mint 6 tizedet kapott Bottastól.

Eközben Norrist Verstappen „beárulásáról” kérdezték, míg itt olvashattok arról, hogy mi állt Verstappen furcsán gyenge bakui hétvégéje mögött.