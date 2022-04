Perez Verstappenről: „Jobban hasonlítunk egymásra, mint azt sokan gondolják”

Pereznek úgymond az a hálátlan feladat jutott 2021-ben, hogy Pierre Gasly és Alex Albon után Verstappen csapattársa lett a Red Bullnál, a két fiatal kollégája nehéz helyzetéből kiindulva pedig ő sem számíthatott könnyű menetre.

A tavalyi év első fele ennek megfelelően elég nehézkesen is alakult számára, bár egy futamot azért sikerült nyernie. A legjobb formáját azonban kétségkívül a szezon végén mutatta Perez, és még csapattársa világbajnoki címéhez is hozzá tudott járulni a teljesítményével.

Az idei viszont már egy egészen más helyzet számára, már jobban ismeri a csapatot, a folyamatokat, a munkamódszereket, ennek megfelelően pedig jobb formában is indította az évet, mint a tavalyit.

Szaúd-Arábiában például élete első pole pozícióját szerezte sokak nagy meglepetésére, és a futamon is jól ment, míg nem jött a számára balszerencsés biztonsági autó. A Red Bullnak pedig szüksége is van egy jó Perezre, ha az egyéni cím mellett a konstruktőrit is el akarja idén hódítani.

„Remek a kapcsolatom Maxszal. Jobban hasonlítunk egymásra, mint azt sokan gondolják. A Forma–1 viszont nem minden. A sporton kívül is van életünk, és ezért is tiszteljük egymást és jövünk ki jól egymással.”

„Jókat szórakozunk együtt, ami a csapat szempontjából is fontos.” Már csak azért is, mert a bikások jelenleg szoros csatában állnak a Ferrarival, ahol szintén két erős pilóta ül az autókban, mindezek fényében pedig egy remek, négyautós csatára is lehet akár kilátás 2022-ben.

Veszélybe kerülhet Monaco helye a naptárban?