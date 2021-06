Perez: Verstappen nem vesz ki szabadnapot, mások viszont…

Idén már mindkét Red Bull-pilóta nyert futamot, miután Azerbajdzsánban Verstappen drámai körülmények között, néhány körrel a leintés előtt kapott defektet, így a végső siker Perezé lett a piros zászlós új rajtot követően.

A páros egyre jobb kapcsolatot kezd ápolni egymással, a mexikóit pedig lenyűgözte, ahogyan a kollégája azért dolgozik, hogy ő legyen a legjobb pilóta a mezőnyben. „Max hihetetlen tehetség. Az FP1 első körétől egészen a futam utolsó köréig 110 százalékot ad bele” – mondta Perez a Sky F1-nek.

„Látni a többieknél, hogy kivesznek szabadnapokat. Ő azonban nem csinál ilyesmit, és elképesztően magas szinten teljesít. Nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen referenciám lehet az ő személyében.”

Perez egyébként az év elején még öt versenyt adott magának arra, hogy felvegye új csapata ritmusát. A hatodik hétvégén azonban már nyernie sikerült, és ha nem lett volna Verstappen balszerencsés kiesése, akkor is vélhetően második tudott volna lenni, közel a márkatársához.

Baku után arról is szót ejtett, hogy érzése szerint most már folytatni tudja majd ezt a formát a következő hétvégéken is, főleg úgy, hogy hagyományosabb pályák következnek, amelyek még inkább segíthetnek neki megismerni az RB16B-t.

A célja az, hogy javítani tudjon szombatonként, mert általában nem azon a helyen végzett eddig, ahol lennie kellene a mezőny egyik, ha nem a legjobb autójában. A versenytempója azonban már kezd összeállni, így pedig komoly segítséget nyújthat majd Verstappennek a bajnoki csata során.

