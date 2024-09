Perez: Verstappen most ugyanazokkal a gondokkal szembesül, mint én az év nagy részében

A páros csak a negyedik sorba tudta magát kvalifikálni az Olasz Nagydíjon, a vasárnapi verseny pedig szintén nem sikerült jól számukra. A különbség a két versenyző között most nem volt olyan nagy, mint azt a korábbi hétvégéken megszokhattuk.

Egyértelmű, hogy a bikások autója már messze van attól a domináns géptől, amelyet a tavalyi évben vagy az idény elején láthattunk, és egyre több probléma üti fel a fejét, ezekkel pedig már Verstappen sem tud boldogulni, így az ő teljesítménye is visszaesett.

Perez ennek kapcsán azt gyanítja, hogy kollégája most kezd szembesülni azokkal a nehézségekkel, amelyekkel ő már hosszú ideje küzd. „Én úgy érzem, hogy ugyanabban a hajóban evezek, mint a korábbi tíz futamon. Most viszont hirtelen Max is hasonló gondokat tapasztal. Van némi fejetlenség tehát, de az adatokból világos, hol van a probléma.”

Ami pedig a saját versenyét illeti, azt a nyolcadik pozícióban zárta és egyáltalán nem volt elégedett. „Eléggé csalódott vagyok. Számítottam rá, hogy nehéz lesz, de nem ennyire. Lassúak voltunk, nagy volt a gumikopás, különösen a közepes keveréken.”

Perez a futam során George Russell-lel csatázott a legtöbbet, és ugyan végül nem tudta őt feltartóztatni, de némileg így is segített Verstappennek, akit így a Mercedes versenyzője már nem tudott elkapni a célig.

„Kicsikét feláldoztam a futamomat, hogy magam mögött tartsam George-ot. Ez egészen jól működött, mert egy ideig tartani tudtuk őt. A végén nagyon közel került Maxhoz, szóval szerintem ez a csapat és a szerzett pontok szempontjából eredményezett némi különbséget” – mondta a védekezése kapcsán Perez.

