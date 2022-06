Perez újra elfogadná a Red Bull csapatutasítását: „Megbízom a csapatban”

A mexikói pilóta remek formában van az idei szezonban, hiszen jobban ráérzett a 2022-es autóra, mint elődjére. Monacóban győzelmet is ünnepelhetett, előtte viszont Spanyolországban utat kellett adjon Verstappennek, hogy teljes mértékben kihasználhassák Charles Leclerc kiesését.

Legutóbb pedig Bakuban is volt egy enyhébb utasítás, hiszen Christian Hornerék akkor is arra kérték Perezt, hogy ne nehezítse meg a nála gyorsabb holland dolgát, ő pedig ennek eleget is tett.

A bajnoki pontversenyben viszont csak 21 pont választja el egymástól a bikások két pilótáját, így mindketten esélyesnek számítanak a végső címre. A kanadai hétvége előtt most újra megkérdezték a háromszoros futamgyőztest a helyzetről.

Még több F1 hír: Russell örül, hogy az FIA a biztonságot helyezi előtérbe

„Jót beszélgettem a csapattal. 100 százalékban megbízom bennük. Ha arra kérnek, hogy álljak félre, akkor megteszem. Nem látom okát annak, hogy miért ne tenném.” Ez persze nem jelenti azt, hogy Perez lemondott volna az idei címről, sőt, épp ellenkezőleg.”

„Ha úgy gondolkodnék, hogy csak másodikként akarok célba érni, akkor jobb lenne, ha otthon maradnék. Azért vagyok itt, hogy nyerjek. Szerintem képes is vagyok erre. Ez a motiváció vezérel engem, ezért csinálom ezt.”

„Úgy vélem, rendkívül magas szinten teljesítek. Ha ezt tudom tartani az egész évben, akkor az megnyitja előttem a bajnoki cím ajtaját. A tény, hogy minden pontnak jelentősége van, egy óriási kihívás és egyben egy remek lehetőség is” – tette egyértelművé céljait a tapasztalt mexikói.

Az idei Le Mans sem múlhatott el balesetek és incidensek nélkül!

A vártnál is később érkezhet a Haas nagy fejlesztési csomagja