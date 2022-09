Perez továbbra sem komfortos az autóban, amely az év eleje óta csak távolodott tőle

A mostani holland hétvége előtt ismét téma volt a két márkatárs közötti különbség, hiszen miközben legutóbb Belgiumban Perez a második helyről indult, és ott is ért célba, addig Verstappen a 14. pozícióból végül simán húzta be a viadalt, és úgy tűnt, nagy előnyben van még a mexikóival szemben is.

Perez most újra megerősítette a médiának, hogy a 2022-es szezon indulása óta egyre kevésbé érzi magáénak az RB18-at, ezért pedig rengeteg elemzést kell végeznie a hétvégék során, melyek egyelőre nem hozzák a várt eredményeket.

Még több F1 hír: Daniel Ricciardo a Mercedes tartalékpilótája lehet?

„Úgy vélem, eleinte komfortosabb voltam az autóban, és általában már az első edzésen éreztem, hogy jó az egyensúly, a dolgok pedig természetesen jöttek. Ahogyan azonban haladt előre az év, érzésre egyre nehezebb és nehezebb lett. Minden hétvégén mélyre kell ásnom az adatokban. Szóval valóban nem érzem magam annyira otthon az autóban, mint előtte.”

Perezt saját elmondása szerint továbbra is az zavarja legfőképpen, hogy a Red Bulljának hátulja túlságosan is izgága, ezt pedig Verstappen sokkal jobban tudja kezelni. „Egy kicsit erről van szó. Az autó persze sokat fejlődött, és elindult egy bizonyos irányba. Most csak arra koncentrálok, hogy megint magaménak érezhessem.”

A háromszoros futamgyőztes most kemény szimulátoros munkával igyekezett fejlődni a holland futamra, és reméli, egy új fokozatba kapcsolva tud még harcba szállni a bajnoki címért. Jelenleg 93 pont a lemaradása Verstappennel szemben, amelyet nagyon nehéz lesz behoznia, megnézve jelenlegi formájukat.

Az istálló két versenyzője egyébként Belgiumban eltérő padlólemezzel vezetett, ami esetleg szintén hozzájárulhatott a közöttük látott tetemes különbséghez. Perez most azonban megerősítette, hogy továbbra is más padlólemezt fognak használni, mivel a csapat számára most ez élvez prioritást.

Végül még megkérdezték tőle, hogyan marad motivált, miközben ekkora a lemaradása. „Én csak igyekszem mindent megtenni a saját oldalamon. Megpróbálom megérteni, miért volt egyáltalán különbség.”

„Mit kell másként csinálnom, és hogy miként hozhatok ki többet az autóból. Igazából ennyi. Ennél sokkal többet nem tehetek. Van még egy bajnokság, amire oda kell figyelnem, és vár rám egy új versenyhétvége, amely mindig új lehetőségeket is kínál” – vélekedett Perez.

Alonso bocsánatot fog kérni Hamiltontól