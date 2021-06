Perez történelmet írt, hosszú sorozatok szakadtak meg – a hétvége statisztikái

A Motorsport.com a hagyományoknak megfelelően most is összegyűjtötte az adott futamhoz, ezúttal az Azeri Nagydíjhoz kötődő statisztikai érdekességeket. A hétvége több szempontból is történelmi jelentőségűnek bizonyult.

A 23 éves Max Verstappen 125. rajtjához érkezett Bakuban. Hogy érezzük ennek a számnak a jelentőségét: két korábbi világbajnok, Mario Andretti és Graham Hill 41 illetve 42 évesen mondhatta el ezt magáról.

Charles Leclerc 9. pole-pozícióját szerezte meg szombaton, amivel feljött az örökranglista 35. helyére, valamint ő lett az első versenyző, aki egymás után két rajtelsőséget szerzett 2021-ben. A Ferrari csapatként 230., motorszállítóként 231. pole-ját ünnepelhette – mindkettő rekord.

Legutóbb 2016-ban, szintén Azerbajdzsánban fordult elő, hogy az első négy helyen négy különböző csapat képviseltette magát. Míg most a Ferrari, a Mercedes, a Red Bull és az AlphaTauri volt ott az első két sorban, akkor a Mercedes (Nico Rosberg), a Force India (Sergio Perez), a Red Bull (Daniel Ricciardo) és a Ferrari (Sebastian Vettel).

Valtteri Bottas 10. helyével beállította legrosszabb mercedeses időmérős szerepléseit. A korábbi két alkalommal a Q3-ban nem tudott mért kört teljesíteni.

Sergio Perez második győzelmét aratta Bakuban. A diadal számos párhuzamot mutat a mexikói első sikerével, a 2020-as Szahír Nagydíjjal: egyik Mercedes sem végzett a legjobb ötben, egy francia versenyző dobogóra állhatott (Ocon illetve Gasly), Max Verstappen baleset miatt kiesett, valamint a 11. helyről rajtoló versenyző végzett a második helyen (Ocon illetve Vettel).

A hibrod-éra 2014 óta íródó történelmében Sergio Perez az első, aki két csapat versenyzőjeként is futamot tudott nyerni. A mexikói már négy csapat színeiben állhatott dobogóra (Sauber, Force India, Racing Point és Red Bull), amivel Sebastian Vettellel (Toro Rosso, Red Bull, Ferrari, Aston Martin) holtversenyben rekorderek a mezőnyben

Sebastian Vettel bakui 2. helye az Aston Martin történetének első dobogós helyezése, valamint így tovább folytatódott az a 1992 óta tartó sorozat, mely szerint minden évben van német dobogós az F1-ben.

Lewis Hamilton 15. helyével lezárult a hétszeres világbajnok elképesztő sorozata: a brit zsinórban 54 futamon keresztül végzett pontszerző helyen. A második leghosszabb sorozatot szintén ő tartja: a 2016-os Japán Nagydíj és a 2018-as Francia Nagydíj között is folyamatosan, 33 versenyen keresztül volt pontszerző.

Legutóbb a 2013-as Japán Nagydíjon fordult elő, hogy sem Hamilton, sem Verstappen, sem Bottas nem szerzett pontot. Hamilton akkor kiesett, Bottas a 17. lett, míg Verstappen még a go-kartban versenyzett.

Legutóbb a 2012-es Amerikai Nagydíjon fordult elő, hogy a Mercedes úgy nem szerzett pontot, hogy mindkét autója célba ért. A 2016-os Spanyol Nagydíjon és a 2018-as Osztrák Nagydíjon a két autó kiesése miatt távoztak üres kézzel.

Szintén 2012-ig kell visszamennünk a legutóbbi olyan alkalomig, ahol a Mercedes egymás után két versenyen nem tudott legalább 20 pontot szerezni (Monacóban 7, Bakuban 0).

Az aktív versenyzők közül Max Verstappen egyike a leggyakrabban kiesőknek (125-ből 27, ami 21.6%). Nicholas Latifi (21.74%) és Carlos Sainz (21.77%) előzik meg őt ezen a listán.

Verstappen kiesése azt is jelenti, hogy a McLaren az egyetlen csapat, akinek mindkét versenyzője minden futamot be tudott fejezni idén.

