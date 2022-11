Perez tagadja, hogy szándékosan törte volna össze az autót Monacóban

Perez a Portierben csúszott háttal a falba az edzés utolsó perceiben, majd a következő odaérkező pilóta, Carlos Sainz nagy sebességgel belehajtott. Az edzést piros zászlóval leállították, ezzel a többiek, köztük a pole-ra is esélyes Max Verstappen körét is nullázva.

Széles körben elterjedt feltételezés szerint Verstappen azért nem adta át Pereznek a helyét a múlt heti Brazil Nagydíjon, mert neheztel rá a monacói incidens miatt, azonban a futamot követő megbeszélést követően a pilóták és Christian Horner csapatfőnök sem volt hajlandó többet mondani arról, mi áll az eset hátterében.

A találgatások azonban nem ültek el, sőt, Abu Dzabiban meg is kérdezték Perezt, hogy szándékosan tette-e falba az autót, határozottan tagadott: „Mindenki hibázik Monacóban. Ti is láthatjátok, ma már mindenkinek megvan az információ, vissza lehet nézni, az első kanyarban is majdnem összetörtem magam. Mindenki hibázik ezekben a kanyarokban, nem direkt csináltam.”

Hozzátette: „Éppen a köridőmet igyekeztem javítani. Meg lehet nézni az egész kört, látni, hogy az első kanyarban is majdnem kicsúsztam. Mindent beleadok, ez az utolsó kör a Q3-ban. Ilyenkor hibázik az ember. Már az egyes kanyarban is láthatjátok, hogy játszok a gázpedállal, mert a kigyorsításokon veszítettem és már ott is majdnem rajta vesztettem.”

A Motorsport.com kérdésére, hogy Verstappen szerint szándékos volt-e az eset, Perez azt mondta: „Ami Sao Paulóban történt, azt magunk között megbeszéltük és abban egyeztünk meg, hogy minden, ami ott elhangzott, a csapatban marad. Így a legjobb, nem akarunk pletykákat indítani és így leszünk olyan csapat, ami korábban, egyesült és erős. Ez a csapat prioritása. Mind magunk mögött akarjuk ezt hagyni.”

Perez azt is tagadta, hogy a Red Bullnak belső vizsgálatot kellett volna elrendelnie az ügyben, miután bevallotta, hogy szándékosan törte össze az autót Hornernek és Helmut Markónak: „Ez csak a média spekulációja, csak pletykák. Ahogy mondtam, mindenki tud mindenről a csapatban és magunk között is tartjuk.”

Arra a kérdésre, hogy a csalás vádja fájdalmat okozott-e számára, Perez gyakorlatilag legyintett: „Szerintem a találgatások a sportág részei. Velem ez már rengeteg versennyel ezelőtt megtörtént, teljesen lényegtelen.”

„Erre a hétvégére gondolok, hogy boldoggá tudjam tenni a csapatot, mert nagyszerű szezonunk volt, pokoli jó év ez a Red Bullnak. Nem akarom ezt az örömöt elvenni a csapatban senkitől és szerintem mind nekem, mind Maxnak nagy felelőssége van abban, hogy egyben tartsuk a fiúkat.”

Perezt nem zavarja az sem, hogy nem beszélhet nyíltan a helyzetről: „Nem érzem úgy, hogy bárkit is nyilvánosan védenem kellene miatta. Most elmondtam nektek mindent arról, ami Monacóban történt.”

Arra pedig, hogy Verstappen mennyi ideje neheztelhetett rá az eset miatt, azt mondta: „Ahogy mondtam, akár Monacóról van szó, akár másról, azt neki kell veletek megosztania. Én nem tudom, mióta érlelődött ez benne.”

Sainz szerint gyakrabban történik olyan, amit Pereztől láttunk Monacóban, mint hinnénk.