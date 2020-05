Pérez-t sokkolta, amit a McLaren után látott a Force Indiánál: egy hihetetlen történet

Sergio Perez komoly utat jár be a Forma-1-ben, és lehetséges, hogy hamarosan az Aston Martinnal a legjobb helyek közelében lesz. Nagyon nagy tervek vannak a csapatnál, ahol régóta versenyez, de ez nem mindig volt így.

„A McLarentől szerződtem át a csapathoz. Emlékszem, amikor először látogattam el a gyárba. Wokingból mentem át. Egyenesen sokként ért látni ezt a Force Indiánál, a pénz hiányát, és így tovább.” - mondta Pérez az Autosport magazinnak adott exkluzív interjújában.

„Ugyanakkor amint pályára gurultunk, láttam, hogy nagyon sok a potenciál a csapatban. Mindenki nagyon éhes volt a sikerre. A pénzügyi gondok azonban nyilvánvalóak voltak a belépésünk óta, de szerintem a csapat tagjai rendkívül tehetségesek.”

„A csapat mérnöki és menedzsmenti szinten a top-kategóriába tartozik. Azt hiszem, ez egy nagyon is képzett csapat. Rendkívül izgatottan éreztem magam a projekt miatt. A csapattal a harmadik versenyen már visszatérhettünk a dobogóra, és azóta tényleg minden megváltozott.”

Sergio Perez, Racing Point, and Lance Stroll, Racing Point Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„Soha nem tudtam elképzelni, hogy ilyen hosszú ideig leszek egy csapattal, mert egészen eddig minden évben évről évre szólt csak a szerződésem. Visszatekintve, ez egy hihetetlen út volt. Volt néhány hullámvölgy, de igen, óriási sikereket értünk el. Azt hiszem, most megkapjuk a nagy lehetőséget azzal, hogy az Aston Martin partnerei leszünk.”

Lawrence Stroll érkezése előtt a pénzügyi gondok elég sok mindenre kihatottak, így a fejlesztésekre, vagy a pótalkatrészekre is. Ennek ellenére a csapat többször is képes volt a konstruktőri 4. helyen végezni. Ez pedig valóban a csapat erejét mutatja.

„Igen, ez nyilvánvalóan hatással volt, mert amikor részt veszel egy versenyen, és tudod, hogy ha az első szárny megsérül, akkor előfordulhat, hogy a következő három futamra nem lesz belőle új. Szóval nyilvánvalóan tudatában voltam annak, hogy nincs helye a hibáknak, mert egy kis hiba is nagyon költséges lehet azokkal a pénzügyi problémákkal, amik akkoriban, 2014-ben, 2015-ben, vagy akár 2016-ban érintettek.”

„Ugyanakkor azt hiszem, versenyzőként konstans tudtam lenni, és nem vétettem hibákat, valamint nagyon konkrét visszajelzéseket adtam. Gondoskodnod kell arról, hogy megmaradjon a fókuszod a dolgokon.”

Andy Stevenson, Sporting Director, Racing Point, and Sergio Perez, Racing Point Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„A 2018-as év volt az, amikor nagyon is érintett voltam abban, hogy mi történik a csapattal az autón kívül. Karrierem legnehezebb éve volt ez, mert egy olyan helyzetbe kerültem, amikor sok munkát menthettem meg.”

„Szóval voltak idők, amikor közvetlen az időmérő előtt jöttem ki egy találkozóról, és így tovább. Nagyon izgatott voltam, de még így is igen jól menedzseltük az évet. Szóval igen, nagyon izgatott vagyok a projektet illetően.”

„Fontos idők voltak ezek, mert olyan emberekről volt szó, akikkel régóta dolgoztál együtt, és elveszíthetik a munkájukat. Nagyon közel álltunk ahhoz, hogy alapvetően leálljunk. Szóval be kellett indítanom valamit ennek érdekében, és csalódott is voltam, látván a híreket, miszerint a fizetésemet próbálom megszerezni.”

„Akkoriban ez volt a legkevésbé fontos dolog. Emlékszem, közvetlen az időmérő előtt elmentem a szerelőimhez, és elmondtam nekik, hogy mindent a kollégáimért csináltam, nem a fizetésem miatt, és így tovább. Ezt pedig igazán értékelték.”

Sergio Perez, Racing Point Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

„Ez olyasvalami, ami valóban összekovácsol bennünket, mint csapatot, és mint egy családot. A legrosszabb körülmények között voltunk, és annyira bizonytalan volt a helyzet, hogy mi fog történni. A végén pedig nagyon erősen jöttünk ki belőle.”

„Rendkívül büszke vagyok arra, hogy senki sem menekült el, és soha nem láttam ilyesmit a Forma-1-ben, amikor mindenki összefog. Valószínűleg elvesztettünk néhány embert, de a kulcsfontosságú személyek megmaradtak, és mindenki összefogott. Azt hiszem, ez az elszántság az, ami a jövőben nagyon kifizetődő lesz.”

„Láthatjuk, hogy most már jön a pénz, de ami ennél is fontosabb, az a jövőkép, amit most megtervezhetünk. A legrosszabb dolog korábban az volt, hogy soha semmit sem tudtunk megtervezni. Nem tudtunk tervezni, de most van egy tervünk.”

„Tudtuk, hogy 2019 nehéz lesz, és kihívásokkal teli, mert nyilvánvalóan minden igazán későn érkezett meg, de még így is azt gondoljuk, hogy hihetetlen munkát végeztünk. Az idei pedig egy remek próba lesz, az első év, amikor a Racing Point új tulajdonosainak alapjai által fejlesztettük ki az autót.”

