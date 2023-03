Perez szerint rosszabbak az idei Forma-1-es gumik és ez egy jó hír

A Pirelli az első gumik erősebbé tétele és az alulkormányzottság csökkentése érdekében újratervezte abroncsait, de miután múlt héten az első éles tesztje is megvolt a keverékeknek, Max Verstappen azt mondta, az első gumikon nem tapasztalt változást, míg a hátsók gyengébbnek tűntek.

Perez a Motorsport.com kérdésére csütörtökön egyetértett csapattársával, bár elmondta, szerinte ez a váltás az egyensúlyban pozitívum is lehet a gumikezelés szempontjából: „Nekem is hasonló a véleményem. Úgy érzem, egy lépést a rossz irányba mentek a hátsó gumik, de akár jól is elsülhet a dolog, mert tavaly tényleg borzalmasak voltak.”

„Az elsők mindig hamar koptak, míg a hátsók elég egyenletesek voltak, ez pedig csak egyre rosszabb lett. Most már sokkal kezelhetőbbek, legalábbis most már a pilóták valóban tudják kezelni őket, tavaly csak tudtuk, hogy az elsők meg fognak halni, annyira gyengék voltak. Most kisebb a különbség köztük, a hátsók továbbra is erősebbek, de már nem annyira, mint tavaly.”

Perezt már régóta a Forma-1 egyik legnagyobb gumimágusaként tartják számon, ezt a képességét azonban a kiegyensúlyozatlan 2022-es abroncsokkal nem tudta kamatoztatni. Most azonban úgy érzi, lesz erre lehetősége:

„Tavaly semmit sem tudtam csinálni, mert az első gumik egyszerűen meghaltak, bármit próbáltam. Remélhetőleg az, hogy egy könnyebben kezelhető szettet kapunk, mindenkinek segít majd ezzel. Idén már a hátsók is komolyan kopnak, de így könnyebb kezelni az első gumiknak a romlását, szóval ebből a szempontból jó irányba ment a Pirelli.”

Verstappen mindeközben egyértelmű választ adott arra, hogy hol fejlődött szerinte az RB19 elődjéhez képest.