Perez szerint már sohasem lesz ennyire élvezetes az F1-es autók vezetési élménye

A Red Bull Racing mexikói pilótája egyetért csapatfőnökével abban, hogy fontos szerepet játszik be ő is és Bottas is Max Verstappen és Lewis Hamilton bajnoki küzdelmével és Perez elárulta, hogy szerinte azzal tud a legtöbbet segíteni, ha a legjobbját nyújtja. A jövő évi autóval kapcsolatban viszont negatív a megítélése, ugyanis szerinte már soha nem lesznek annyira élvezetesen vezethető autók, mint most.

Pereztől megkérdezték, hogy a törökországi pálya sajátosságainak köszönhető-e a jó szereplése, hiszen a korábbi években is jól ment itt a mexikói.

„Nos, nem igazán. Azt hiszem, a Törökország előtti utolsó két versenyen is a dobogón álltam. Monzában is dobogón voltam, de a büntetés miatt elvették tőlem. És ugyanez volt Oroszországban is, ott is a dobogón voltam, de elkezdett esni az eső, és az utolsó három körben elrontottuk a futamot“ - mondta Perez.

A futam után Christian Horner azt mondta, hogy „Checo és Valtteri Bottas döntő tényezők a konstruktőri bajnokságban“, melyre Perez is reagált. „Nyilvánvalóan az a legfontosabb, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki magamból. Ez közvetlenül kihat a csapatra és bizonyos értelemben Maxra is. Az elmúlt versenyen például, ha Lewis eljött volna mellettem és megelőzött volna, akkor valószínűleg egészen másképp nézett volna ki a futama, mint ahogy végül alakult. Szóval azt hiszem, nekem továbbra is a lehető legjobbat kell nyújtanom“ - reagált Horner szavaira.

A legtöbb pilóta már tesztelte a 2022-es autót a szimulátorban és ezzel kapcsolatban Lando Norris azt mondta, hogy „nem olyan jó érzés vezetni". A mexikói is beszámolt első benyomásairól.

Igen, eléggé hasonlóan gondolom én is. Nem érzem túl rossznak, de még nagyon korai az idő. Nyilvánvalóan nagyon más, mint a jelenlegi szabályok. Azt hiszem, hogy ezeket az autókat, amiket jelenleg vezetünk, soha nem fogjuk látni a Forma–1 történetében. Ezek a legjobb autók, amiket vezettünk, vagy minden ember vezetett a történelemben, szóval sajnos minden rosszul fog esni ezekhez az autókhoz képest. De remélem, hogy élvezetes lesz vezetni“ - zárta gondolatait.

