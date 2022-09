Perez szerint ez a szituáció is segíti most a Red Bullt

Ezen a hétvégén valójában az Orosz Nagydíjat rendezték volna meg, de az ország Ukrajna elleni inváziója miatt a verseny már jó ideje kikerült a naptárból, így keletkezett egy háromhetes szünet a mezőny tagjai számára.

Ezt pedig mindenki igyekszik a lehető legjobban kihasználni, mivel az idény zárása így is zsúfolt és megerőltető lesz, hiszen nyolc hét alatt hat viadalt fognak majd rendezni a királykategóriában.

„Ez a váratlan szünet jót tett nekünk, mert az előző három futam intenzív volt. Most lehetőségünk nyílt kielemezni a választott utat. Biztosak vagyunk benne, hogy jól fogjuk befejezni az évet” – mondta a Fox Sportsnak egy interjúban a mexikói.

Pereznek pedig szüksége is lenne egy erős zárásra az önbizalma szempontjából, mivel a szezon első harmadának lezárása óta csak keresi formáját a Red Bullnál, melynek autója nem az ő irányába indult el a fejlesztésekkel, és ezt a csapat is megerősítette.

Egy kiugró eredmény, például egy hazai futamgyőzelem pedig biztosan hatalmasat dobna a motivációján, és segíthet neki abban, hogy 2023-ban még erősebben térhessen vissza.

Ha már 2023-nál tartunk, néhány napja jelentették be, hogy jövőre 24 versenyt fognak rendezni, ami a Concorde-szerződésben meghatározott maximális szám. Ennek kapcsán Perez is úgy véli, hogy nem feltétlenül kéne ennél is tovább menni, meg amúgy is nehéz lenne helyet találni egy 25. viadalnak a jövőben.

