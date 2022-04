Perez szerint az időjárás kulcsszerepet játszhat Imolában

A mexikói versenyző az Ausztrál Nagydíjon egy második helyet ért el, és jelenleg csapattársa, Max Verstappen előtt van a bajnokságban, bár a holland eggyel többször esett ki nála idén. Perez a továbbiakban szeretne még kiegyensúlyozottabban teljesíteni.

„Már várom, hogy ismét autóba ülhessek. A csapat számára vegyesen alakultak a dolgok Ausztráliában, de nekem sikerült ismét egy egész jó hétvégét összeraknom a dzsiddai pole-om és negyedik helyem után” – mondta Perez a Red Bull hétvégi előzetesében.

„Elégedett vagyok azzal, ahogyan eddig teljesítek, és a melbourne-i dobogó egy lépés volt a helyes irányba, de nem akarok itt megállni. Minden egyes hétvégén a legjobb pozíciókért akarok harcolni a csapat és magam miatt is.”

Az imolai hétvége kapcsán az egyik kérdés az, vajon milyen időjárás fogadja majd a mezőnyt. Mi is beszámoltunk róla, hogy különösen pénteken, az időmérő edzésen kavarhat be a csapadék, de a soron következő napokon is lehet számítani komolyabb esőre.

A tavalyi viadal előtt is volt egy nagy esőzés, és akkor Perez a még vizes pályán meg is forgott, így elesett a jó eredmény elérésétől. Idén ennél jobbat szeretne. „Most újra előkerül a sprintes formátum, én pedig szeretném a lehető legtöbb pontot szerezni.”

„Sok fog múlni az időmérős eredményen, és remélem, ismét jól tudok teljesíteni Olaszországban” – mondta a Red Bull-os, aki a tavalyi futamra némi meglepetésre majdnem meg tudta szerezni a pole-t.

„Úgy tűnik, van némi esély a csapadékra, tehát ennek is lesz szerepe, én pedig szeretnék tanulni az egy évvel ezelőtti teljesítményemből az esőben, hogy minden területen fejlődhessek.”

