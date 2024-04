Perez szerint a Red Bull most nem fog belefutni a melbourne-i problémákba

A bikások idén is folytatják dominanciájukat, de már volt egy olyan helyszín, ahol kevésbé mutatkoztak versenyképesnek: természetesen az Ausztrál Nagydíjról van szó, ahol még csak dobogóra sem tudtak állni, a Ferrari pedig igazán erősnek mutatkozott.

Max Verstappen korai kiesése miatt persze sokkal nehezebb összehasonlításokat végezni, de Pereznek például csak az ötödik helyre futotta, miközben Carlos Sainz és Charles Leclerc kettős győzelmet ért el a Scuderiának.

Sanghaj most hétvégén pedig egy újabb olyan helyszín lehet, ahol a Red Bull talán nagyobb nehézségekbe ütközik, hiszen az alacsonyabb hőmérséklet és a pálya állapotával kapcsolatos bizonytalanság mind hozzájárulhat a szemcsésedés felbukkanásához. Emellett sprinthétvégét is rendeznek, ami ismételten megnehezíti a csapatok dolgát.

Perez ettől függetlenül viszont amondó, hogy a melbourne-i tapasztalatok révén a gárda már jobb helyzetben van és csökkentheti a probléma mértékét. „Rengeteg a bizonytalanság az aszfalt kapcsán, hiszen öt éve nem történt itt semmi. Emiatt érdekes lesz az FP1, aztán majd meglátjuk.”

„Ez nyilván egy első tengely által behatárolt pályának tűnik, ahol kicsikét talán jobban szenvedhetünk. Melbourne után azonban sokat tanultunk, már értjük, miket csináltunk ott, szóval egyszerűen optimistának kell maradnunk. Ha ugyanabban a helyzetben találnánk magunkat, akkor a tanultak alapján vélhetően sokkal ellenállóbbak leszünk a szemcsésedésre.”

Verstappen eközben úgy érzi, már Ausztráliában is sikerült javítaniuk a beállításokon, melyek révén jobbnak érezte az autóját a versenyetapok során, de ezt a korai kiesése miatt nem tudta megmutatni. Emellett pedig úgy véli, hogy a sanghaji pálya eleve különbözik az Albert Parktól, így egyáltalán nem biztos, hogy most is olyan gondban lesznek, mint akkor.

