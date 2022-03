Perez stratégiáját tönkretette a biztonsági autó: „ilyen a versenyzés”

Sergio Perez remekül kapta el a rajtot, és magabiztosan vezette a Szaúd-arábiai Nagydíjat, amikor az élmezőnyből elsőként a 15. körben kiment kereket cserélni, hogy levédekezze a Ferrari elévágási kísérletét.

A mexikói balszerencséjére másodpercekkel a kerékcseréje után törte az utolsó kanyarban az autóját a Williams pilótája, Nicholas Latifi, ami miatt a biztonsági autónak is be kellett jönnie a pályára. A biztonsági autós fázis alatt mind a 3 élmenő teljesítette az egyetlen kötelező kerékcseréjét, és a kisebb időveszteség miatt át is ugrották őt.

Perez a futam végén még megpróbálta megtámadni Sainzot a 3. helyért, azonban a verseny végi sárga zászlók ebben is megakadályozták a Red Bull pilótáját, aki minden bizonnyal a kiváló formáját és a Red Bull tempófölényét látva minden bizonnyal a harmadik futamgyőzelmét szerezhette volna meg.

„Az autóversenyzés már csak ilyen” – értékelte a napját Perez a Sky Sportsnak. „Tudtuk, hogy könnyen ilyen helyzetben találhatjuk magunkat. Már sikerült kiautózni azt az előnyt, ami az elévágáshoz kellett, és nagyon jól álltam, amikor számomra nagyon rosszkor Latifi a falba állította az autóját.”

„Ilyen a versenyzés, egy nap majd a szerencse ránk mosolyog majd, de attól még eléggé fáj az elszalasztott lehetőség, mert úgy érzem, minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy a pole-pozíciót futamgyőzelemre váltsuk.”