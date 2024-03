Perez sokakkal ellentétes véleményen van ebben a témában

Az utóbbi négy-öt évben számos új pálya csatlakozott a Forma–1-es naptárhoz. Ezek többsége pedig a közel-keleti térségben vagy az Egyesült Államokban található. Szaúd-Arábia, Katar, Miami és Las Vegas mind azt mutatja, hogy a sorozat hajlandó az F1 bölcsőjét jelentő Európán kívül is terjeszkedni, ráadásul nem is kis mértékben.

A 2024-es rekordhosszú szezonban a futamok 42 százalékát rendezik majd Európában, ami persze még mindig jóval több, mint a többi kontinens aránya, összességében viszont mégis alacsonyabb, mint akár csak 5-10 évvel ezelőtt. Perezt ugyanakkor nem zavarja ez a trend és örül az új helyszíneknek.

„Szerintem mindig jó olyan helyekre menni, ahol a sport jelenti a prioritást az emberek számára. Az évek alatt láttuk, hogy ebből a szempontból nagy fejlődés történt, és emlékeznünk kell arra is, hogy a Forma–1 egy világbajnokság, szóval lehet, hogy éppen Szaúd-Arábiában versenyzünk, de világszerte rengetegen néznek minket. Szerintem tehát jó, hogy Európán kívül is terjeszkedik.”

Perez a témában pedig azt is elmondta, hogy annak is örül, hogy egyre több olyan ember dolgozik a sorozatban, aki nem Európából származik. „Úgy érzem, a Forma–1 a múltban szinte kizárólag Európára koncentrálódott, és itt nemcsak a pilótákra, de a paddockban dolgozókra is gondolok.”

„Most viszont jó, hogy sokkal több nemzetiségből látni embereket. A pilóták terén is jobb lenne nagyobb diverzitást látni. Összességében viszont tényleg örülök, hogy más országokból is egyre többen dolgoznak a Forma–1-ben” – zárta gondolatát a Red Bull mexikói pilótája.