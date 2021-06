Perez: semmi nem akadályoz meg abban, hogy a többi pályán is így teljesítsek

Sergio Perez a második Forma-1-es futamgyőzelmét szerezte a múlt hétvégi Azeri Nagydíjon, miután az élről egy defekt miatt kiesett csapattársa, Max Verstappen, megfosztva ezzel a Red Bullt egy kettős győzelemtől.

A mexikói pilóta Bakuban egész hétégén jó teljesítményt nyújtott, a leggyorsabb időt autózta a második szabadedzésen, de a Q3-ban a piros zászló miatt nem tudott javítani a biztonsági körén, így csak a 6. helyről rajtolhatott.

A vasárnapi versenyen azonban hamar felzárkózott Verstappen mögé, és a kerékcserék alatt sikerült átugrania Lewis Hamiltont is. Perez is úgy érezte a hétvége után, hogy ez volt az első verseny, ahol már majdnem mindent sikerült kihozna az RB16B-ből, és szerinte ez már nem fog visszafordulni.

„Úgy érzem, hogy nagyon sokat fejlődtem, nem csak ezen a hétvégén, de már Monacóban is” – nyilatkozta a vasárnapi sajtótájékoztatón Perez. „Minden egyes hétvége után nagyon mélyen elemeztük a történteket, és szerintem sikerült egyre jobban megértenem az autót.”

„Rengeteget dolgozunk a háttérben a gyárban, hogy megértsük, csapatként hogyan tudnánk még jobban együtt dolgozni. Kezdünk ott lenni, ahol lennie akarunk. Folyamatosan fejlődünk, és ezek után már szerintem semmi nem akadályoz meg abban, hogy egy másik pályán is hasonló teljesítményt nyújtsak.”

„Folyamatosan nő a magabiztosságom, egyre jobban szót értek a csapattal, és még mindig csak a szezon hatodik versenyénél járunk. Fent kell azonban tartanunk a lendületünket, hogy megismételhessük ezt az eredményt.”

Perez a szezon előtt azt mondta, hogy 5-6 versenyre lesz szüksége az alkalmazkodáshoz, de ő is elismerte, hogy ez a folyamat sokkal nehezebb volt, mint amire számított.

„Nem úgy kezdődött a szezon, ahogyan arra számítottunk. Az alkalmazkodásom nehézkesebb volt, mint amire számítottam, de az első naptól kezdve folyamatosan dolgoztunk ezen a mérnökeimmel.”

„Itt-ott már korábban is sikerült megvillantanom valamit a tempónkból, de most végre én is hozzájárulhattam egy jó eredménnyel a csapat szezonjához. A hullámokkal teli évek alatt fontos, hogy kiélvezzük ezeket a pillanatokat.”