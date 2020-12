Perez: Sajnos nem a legjobb pilóták kerülnek a Forma-1-be

Sergio Perez élete első győzelmét aratta a Racing Pointtal vasárnap a Szahír Nagydíjon miután a mezőny végéről lenyűgözően rohamozott előre. Sikere ellenére, amellyel a csapat szinte a kezében érezheti a konstruktőrök bajnokságának harmadik helyét, könnyen lehet, hogy kiszorul a Forma-1-ből.

A hamarosan az Aston Martin névre váltó csapat ugyanis Sebastian Vettelt igazolja le a helyére 2021-től és egyetlen esélye arra, hogy a sorozatban maradjon, a Red Bull, amely egyelőre nem akar lemondani Alex Albonról.

Még több F1 hír: Ezeken a tényezőkön múlik Hamilton hétvégi indulása

Perez a futam után elmondta, hogy a sorsa már nem az ő kezében van, de szerinte az utóbbi futamokon mutatott erős formája csak még elszántabbá tette, hogy ne adja fel reményeit a Forma-1-ben.

Ismét megerősítette, hogy 2022-re vannak opciói, de szerinte így is elég szomorú, hogy a rajtrácson 2021-ben nincs helye egy hozzá hasonló pilótának: „Már most vannak jó lehetőségeim 2022-re, de a legjobb az lenne, hogyha 2021-ben is maradhatnék a Forma-1-ben.”

„Ha viszont nem jut nekem hely, az sem tragédia, egy évet ki tudok hagyni. A szabályok rengeteget fognak változni, szóval nem hiszem, hogy nagyon sokat kell majd felzárkóznom a többiekhez, gyorsan bele tudok majd szokni.”

„Én már megbékéltem magammal. Ahogy azt hiszem, Esteban (Ocon) is megemlítette, az, hogy néha ilyen versenyzők lemaradnak, ilyen a Forma-1. Elég kemény tud lenni és sajnos nem a legjobb pilóták kerülnek be. Tovább nyomjuk azonban és hozzuk, amit tudunk, mert ez a legjobb módja annak, hogy bármit elérjünk.”

Ocon, akinek a tavalyi évet kellett kihagynia, mielőtt idén a Renault-val visszatért, szintén kifejtette, úgy gondolja, nem normális az a helyzet, hogy Perez kaliberű pilótáknak nem jut hely a rajtrácson:

„Ő az egyik legjobb pilóta a mezőnyben, nem maradhat kint. Nem lenne normális. De ez a sport ilyen, néha az ember pórul jár sajnos. A saját kihagyott évem is kemény volt, de jó kezekben voltam, sokan hittek bennem és támogattak, ami segített a visszatérésnél, és most itt vagyok a dobogón. Nem könnyű visszaszokni, de az ember némi gyakorlás után belejön.”

Ajánlott videó: