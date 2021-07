Perez sajnálja, hogy tönkretette Leclerc versenyét

Sergio Perez nem ilyen versenyt képzelhetett el, miután a 3. helyről rajtolhatott a 2021-es Osztrák Nagydíjon. A verseny újraindítását követően látványosan jobb volt a tempója, mint Lando Norrisé, de 4-es kanyarban a brit leszorította a pályáról, amiért a McLaren versenyzője kapott is egy 5 másodperces büntetést.

A mexikói ezt követően a verseny legnagyobb részében Daniel Ricciardóval és Charles Leclerc-rel harcolt, és kétszer ő is leterelte a kavicságyba a Ferrari pilótáját, amiért összesen 10 másodpernyi időbüntetést kapott.

Perez szerint a versenye már akkor véget ért, amikor Norris leszorította a pályáról, de kijelentette, hogy ettől még nincs mentsége arra, ahogyan azt követően versenyzett.

„Az első körben egyszerűen a határon autóztunk, Lando megúszta a helyzetet, nem sérült meg az autója, míg az én versenyemnek kvázi vége is lett” – étékelt a Sky Sports számára Perez, aki azt is elárulta, hogy a kavicstól meg is sérült az autója.

„Amikor Leclerc-rel csatáztunk, végig dirty air-ben mentünk, óriási forgalomban, öreg gumikon. A lehető legkésőbb próbáltam fékezni, de lecsúsztam a pályáról, és össze is értünk.”

„Vissza kell még néznem az eseteket, mert nem szeretek így versenyezni, és nagyon sajnálom, ha ezzel tönkretettem Charles versenyét, mert én nem ilyen vagyok általában.”

„Beszéltem már azóta vele, hogy én hogyan láttam a történteket, de ez persze önmagában nem elég. Nem érzem jól magam, és nem vagyok boldog a teljesítménnyel, mert tönkretettem egy másik pilóta versenyét, de tovább kell lépnem.”