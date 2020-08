Perez pozitív koronavírus-tesztje miatt csúszott a Racing Point bejelentése?

A vasárnapi Brit Nagydíj előtt a rajtrácsra tartó Sebastian Vettel találkozott a Racing Point tulajdonosával, nyomtak egy könyökpacsit és továbbmentek. A közösségi médiában azonnal ráugrottak a felvételre, de Ted Kravitz, a Sky riportere szerint igazuk van azoknak, akik egy köszönésnél többet láttak a gesztusban.

Július óta tombolnak a pletykák, miszerint Vettelnek nagy esélye van a Racing Point 2021-es felállásába kerülni. Lawrence Stroll az egyik autót a németnek, a másikat fiának, Lance Strollnak akarja adni.

A kanadai milliárdos egy, Sergio Perez szerződésében lévő záradékot aktiválva akart Vettelnek helyet csinálni, a hírek szerint a bejelentés a Brit Nagydíj előtt született volna meg, Perez állapota azonban közbeszólt Kravitz szerint.

Ahelyett, hogy Vettel szerződtetését jelentették volna be, arról beszéltek, hogy Perez koronavírus-tesztje pozitív lett, és nem áll rajthoz a hétvégén. Perez kihagyása miatt a csapat úgy érezte, nem lenne túl gáláns részükről most bejelenteni a mexikói távozását, így inkább nem mondtak róla semmit.

Kravitz a Sky F1-en futó szegmensében ezt mondta: „A pletykák szerint a hétvége elején jött volna a bejelentés, hogy Seb jövőre egy hosszabb szerződést köt a Racing Pointtal, de jött Sergio pozitív tesztje, és egyértelmű volt, hogy nem lesz semmilyen bejelentés, ezt nem tennék meg vele.”

„Lehet, hogy az üzlet még nincs is nyélbe ütve, de a hétvégén nagy volt a mozgolódás és egyre kevesebben kételkednek abban, hogy jövőre Vettel ezüst, rózsaszín vagy zöld szerelésben lesz, attól függ, kit választ az Aston Martin főszponzornak. Eddig is tudtuk, hogy ez lesz, de most úgy néz ki, közel vagyunk a bejelentéshez.”

Vettel azonban tisztázta, nem akarja elkapkodni a döntést. A Brit Nagydíj előtt arról beszélt, hogy mérlegeli a döntéseit, és akár hetekbe is telhet, míg választ kapunk a kérdésre, hol folytatja jövőre.

