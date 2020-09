Perez örül, hogy büntetése csapattársát segítette

A Racing Point újításokkal készült a Toszkán Nagydíjra, melyeket Lance Stroll autójára szereltek fel. A kanadai az időmérő nagy részében jobb köridőket teljesített csapattársánál, az edzés végén azonban be kellett érnie a 7. hellyel. Perez büntetése miatt végül a fiatal versenyző a 6. helyről rajtolhat.

Strollnak nem jött jól az időmérő edzés végén az Esteban Ocon megpördülése miatt érvénybe lévő sárga zászló, aminek köszönhetően már nem tudott javítani. A fiatal versenyző nem volt túl elégedett szombati eredményével.

„Nem jött jól, hogy a sárga zászló miatt nem tudtam befejezni a körömet. Javítottam volna.” – sajnálkozott Stroll.

Arra a kérdésre, hányadik helyen végzett volna, Stroll úgy válaszolt, „negyedik, talán ötödik.”

A sárga zászlónak köszönhetően a legtöbben nem tudtak válaszolni Charles Leclerc körére, amivel a monacói egészen az 5. helyig jött fel. A hétvége eddigi alakulása alapján könnyen elképzelhető, hogy hosszú vonat alakul majd ki a Ferrari mögött.

Mechanics with the car of Lance Stroll, Racing Point RP20

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images