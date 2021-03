Perez: Nincs veszítenivalóm Verstappennel szemben...

Nem okozott nagy meglepetést, mikor a Red Bull bejelentette, hogy nem kívánja folytatni a csapat addigi pilótájával, Alexander Albonnal, minek után a thai pilóta eredményei messze elmaradtak Verstappenéhez képest.

A Milton-Keynes-i csapat választása később arra a Sergio Perezre esett, aki a 2020-as szezonban megszerezte élete első futamgyőzelmét, ráadásul nagyon meggyőző teljesítményt nyújtott az utolsó futamokon.

„Mivel tudtam, hogy a Red Bullba jövök, azt is tudtam, hogy hatalmas kihívással nézek szembe Max révén” – mondta el Perez az F1 Beyond the Grid legújabb adásában. „Ő egy nagyon teljes pilóta, nem lepődtem meg, hogy őszinte legyek.”

„Megtapasztaltam, hogy ő egy nagyon erős pilóta minden tekintetben, és ez nagy feladat, nagy kihívás lesz nekem. De ezt akartam. Össze szerettem volna mérni magam a legjobb ellen a sportban.”

„Szóval ez egy nagyszerű kihívás, egy nagyszerű lehetőség, és nagyon várom már. Ahogy látom, a karrierem szempontjából nincs mit veszítenem. Elég szerencsés voltam ahhoz, hogy fantasztikus karrierem legyen, szóval bármi is jön, az nagyszerű.”

„Nem látom okát, hogy miért kellene megijednem, vagy miért kellene tartanom tőle. Mind a ketten azért jöttünk ide, hogy a legjobbunkat nyújtsuk” – összegezte a gondolatait Perez, aki azt is elmondta, hogy az előszezoni tesztek során annyira más körülmények között mérték össze a tudásukat Verstappennel, hogy az adatokból semmit sem lehetett kiolvasni.

