Perez „nem tudja elképzelni”, hogy visszavonuljon 2024 végén

Perez 2021-ben csatlakozott a Red Bullhoz, és eddig két futamot tudott velük nyerni, az idei győzelme ráadásul igen emlékezetesre sikerült, hiszen a Monacói Nagydíjat tudta megnyerni. A jó eredmények pedig szerződéshosszabbítást értek számára.

2024-ben már ő is 34 esztendős lesz, így felmerülhet esetleg a kérdés, hogy nem akarja-e majd ő is szögre akasztani a sisakot, ahogyan fogja például Sebastian Vettel az idei év végén. A jelenlegi állás szerint ő azonban úgy látja, 2024 után is maradni fog.

„Van még szerződés két további évre, és nem tudom elképzelni, hogy akkor abbahagyjam a sportot. Túl fiatal vagyok még hozzá, és túlságosan is élvezem az egészet. Még akkor is, ha az F1 rengeteg időt felemészt, de ez már csak ilyen” – mondta a német Sport Bildnek a Red Bull-os.

Amikor azonban mégis eljön majd számára az idő, Perez úgy gondolja, nem lesz neki nehéz elengednie a Forma–1-et, mivel otthon várni fogja a családja, akik fontos részét képezik a pályán kívüli életének.

„A Forma–1 lesz az életed, és azt nem hagyhatod csak úgy simán magad mögött. Ettől függetlenül számomra mégsem lesz nehéz. Életem legszebb pillanatainak semmi köze nincs a versenyzéshez. Például a gyermekeim születése. Még az egyszerű dolgok is sokat jelentenek számomra.”

„Amikor veszek egy tacót Mexikóban 20 pesóért, és együtt van az egész család, ezek azok a pillanatok, melyeket nem élsz meg a Forma–1-ben.”

Ami viszont még az idei évet illeti, nemsokára folytatódik a szezon, Perez pedig 85 pontos lemaradással harmadik a bajnokságban, de nincs messze tőle Charles Leclerc a második helyen.

