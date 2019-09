Perez nem kertel: a negyedik helyet célozná meg a Racing Pointtal

Ha van csapat az idei F1 bajnokság középmezőnyében, akikre lehet mondani, hogy jönnek föl, az a Racing Point. A Force India romjain alapult csapat már a Német és a Magyar Nagydíj időmérőjén is jól teljesített, ám az áttörés a nyári szünet végéig váratott magára, itt egy hatodik és egy tizedik hellyel vetették magukat észre. A csapat mexikói veteránja, Sergio Perez szerint ez az eredmény azt mutatja, hogy lehetnek merészebb terveik az év hátralévő részére:

„Szerintem Spa nekünk általánosságban jól szokott sikerülni, és most sem volt ez másképp. Határozottan előreléptünk, úgyhogy ez megerősít abban, hogy a céljainkat elérhessük év végére. Úgy akarom befejezni az évet, hogy a miénk a negyedik legerősebb kocsi a rajtrácson, folyamatosan, több pályán is. Az egy jó befejezése lenne a szezonnak.”

A Racing Point eddig a középmezőnybeli tumultusnak többnyire a hátsó felén szokott kalandozni, épp ezért meglepő ez a dupla pontszerzés, főleg, hogy végig elég meggyőző teljesítményt nyújtottak. Perez erről így vélekedik:

„A vasárnapi tempónk nem volt olyan jó, mint számítottam, de a stratégiánkból sem hoztuk ki a legtöbbet. Az első kanyarban ki kellett kerülnöm a káoszt, amit Kimi és Max okoztak, ott Norris és a két Haas elmentek mellettünk, és ezt sokáig tartott visszaszerezni. Emiatt egy agresszívebb stratégiát kellett követnünk, aminek az ára viszont az volt, hogy a végén Albon meg tudott előzni. Voltak pozitív jelek, de közben a Renault is elég jól halad, meg igazából mindenki. Semmi sem változott a középmezőnyben, továbbra is szoros.”

Sergio Perez, Racing Point RP19, leads Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19, Lando Norris, McLaren MCL34, Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19, and the remainder of the field at the start

