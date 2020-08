Perez nem egyeztet más csapatokkal jövőjével kapcsolatban

Perez és csapattársa, Lance Stroll is szerződéssel rendelkezik a Racing Pointnál 2021-re, amikor a csapat már Aston Martinként fog versenyezni. Az viszont szintén köztudott, hogy folytak egyeztetések Sebastian Vettellel is a német jövő évi csatlakozása ügyében, hiszen a négyszeres bajnoknak a szezon végén távoznia kell Maranelloból.

Perez korábban elmondta, hogy „nyilvánvalóan” neki kellene elhagynia a csapatot, ha érkezne Vettel, mivel Stroll a csapattulajdonos, Lawrence Stroll fia. A spanyol hétvégén ezzel szemben már jóval magabiztosabban nyilatkozott, mondván, hogy már csak „idő kérdése”, mire eloszlanak a jövőjével kapcsolatos spekulációk.

Korábban arról is hallani lehetett, hogy július 31-ig megszülethet a döntés, hiszen Perez szerződésében van egy erre vonatkozó záradék. Később már arról mentek a találgatások, hogy Vettel szerződtetését csak azért nem jelenti be a Racing Point, mert Perez elkapta a koronavírust.

Azóta viszont ez az időszak is elmúlt, és továbbra sem lehet tudni többet a helyzetről. A rózsaszín gárda továbbra sem tett semmilyen hivatalos bejelentést a 2021-es párosukról, Otmar Szafnauer pedig elmondta Spanyolországban, hogy a helyzet jelenleg még változatlan.

A most hétvégi Belga Nagydíj előtt Perez ismét megerősítette szavait, és továbbra is magabiztos abban, hogy ő és csapata együtt akarnak dolgozni a jövőben is. „Szerintem, ahogyan már korábban mondtam, csak idő kérdése.”

„Nagyon boldog vagyok a csapatnál. Hiszek a projektben, itt vagyok már egy ideje, és látom, ahogyan a csapat megy felfelé. Mindannyian azt érezzük, hogy jól dolgozunk. Nem látunk okot arra, hogy bármin is változtatni kéne. Jó szezonunk van eddig a pályán, és remekül mennek a dolgok a csapatnál” – hangsúlyozta Perez.

„Nem várok semmilyen változást.” Perezt megkereste egy másik F1-es csapat, amikor kiderült, hogy a Racing Point érdeklődik Vettel iránt, továbbá a mexikói más versenysorozatokból is kapott hívásokat. Amikor viszont megkérdezték tőle, hogy egyeztet-e más csapatokkal, akkor ez a válasz érkezett: „Nem. Azt a visszajelzést kaptam csapaton belülről, hogy mindannyian folytatni akarjuk.”

Sergio Perez, Racing Point RP20 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

A pilóta azt is hozzátette, hogy a „háttérben zajlanak a megbeszélések” a jövő évet illetően, elmondta, hogy miért nem volt még bejelentés, de továbbra is nyugodt jövőjével kapcsolatban. „Minden visszajelzés nagyon pozitív, szóval ennél maradok, és innen ered a magabiztosságom is.”

„Nem az én kezemben van a döntés, ezért nem is zavar. A versenyzésre koncentrálok, élvezem, és bármi is történjék, nem az én kezemben van, szóval egyáltalán nem is figyelek most erre” – nyilatkozta Perez.

Stroll nem akart válaszolni a kérdésre, hogy miért nem érkezett eddig hivatalos bejelentés, és ezt a felvetést kissé tiszteletlennek is tartja ezt a pilótákkal szemben. „Nem adom meg nektek azt a történetet, amelyet el akartok adni. Semmi többet nem mondhatok erről a témáról” – tette egyértelművé a kanadai.

