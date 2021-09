Perez: „nehéz megemészteni” a Q1-es kiesést - jöhet is a büntetés?

Sergio Perez a Q1 fináléja előtt még a 8. helyet foglalta el, azonban a gyorsan javuló pályán lecsúszott a 16. helyre, miután a forgalom miatt nem is tudta megkezdeni a második mért körét.

„Azt hiszem olyan 1,5 másodperccel csúsztunk le” – mondta Perez az időmérőt követően. „Elképesztően frusztráló ez, mert ma egyértelműen megvolt a tempónk ahhoz, hogy kisajátítsuk az első sort. Szerintem jól haladtam, minden egyes kör után magabiztosabb voltam.”

„Túl sok dolog történt. Szerintem nem is számítottunk arra, hogy ilyen mértékben javul majd a pálya a Q1 végén, kicsit túl sok üzemanyagot tankoltunk az autóba az első körre, aztán amikor többiek köridejeit néztük, rájöttünk, hogy bajban vagyunk, és nem is sikerült elindítanom a körömet.”

„Sok autót el kellett engednem, és talán ez az egész elkerülhető lett volna, ha kicsit hamarabb kihajtunk a pályára, de nem tudtam, hogy mennyire lesz ez fontos, amikor kijöttem a garázsból” – mondta Perez arra a feltevésre, hogy túlságosan is lelassított ahhoz, hogy elengedje a gyorskörön érkezőket.

„Ez olyasmi, amit majd a csapaton belül fogok megbeszélni a mérnökeimmel, hogy tanuljunk abból, amit most nem csináltunk megfelelően. Nem akarok valakire újjal mutogatni, mindenki hibázott. Ez a mi hozzáállásunk, ezért is ennyire erős a csapatunk.”

„Nagyon fájdalmas ez az eredmény, nehéz lesz megemészteni miután tudom, hogy milyen erős autó van alattam. Most azonban már semmit nem tudok tenni, ebből is tanulni fogok, és tovább fogunk lépni.”

Miután a Red Bullnak még szinte biztosan be kell majd vállalnia egy versenyen azt, hogy a mezőny végéről indítsa Perezt – hiszen már most a 3. motorját használja balszerencsés hungaroringi kiesése miatt, Helmut Marko pedig már kerek perec ki is jelentette az osztrák Servus TV-nek, hogy ezt meg is fogják tenni a katasztrofális időmérőjét követően.

A Motorsport.com kérdésre Perez még nem válaszolt ennyire egyértelműen, és elmondása szerint még csak vizsgálják az összes előttük álló lehetőséget.