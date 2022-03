Perez megszerezte élete első pole pozícióját Hamilton kiesése és Schumacher balesete után

Megtartották a kaotikusan induló Szaúdi Nagydíj kvalifikációját azok után, hogy a szervezők megegyeztek a csapatokkal és az FIA-val a versenyhétvége folytatásában. A Q1 első mért köreit Kevin Magnussen a Haasszal, majd Lando Norris teljesítette a McLarennel, aki bízik abban, hogy erősebb hétvégét tudnak produkálni, mint tették azt Bahreinben.

Pár perccel a kezdés után aztán egyszer csak előkerült a piros zászló, miután Latifi alatt a 13-as kanyarban elúszott az autó hátulja és a Williams hátuljával a falba csapódott. A pilóta nem sérült meg, a balesetet valószínűleg nagyban befolyásolta a keresztszél is.

A takarítás után aztán felsorakozott a mezőny a bokszutca végére és ismét elkezdődött a körözés. A két Ferrari az élre állt, őket Verstappen és meglepő módon a hétvége eddigi részében bukdácsoló Mercedesszel George Russell állt. Hamilton ezzel szemben hiába próbálkozott, nem akart összejönni a javítás és a 16. helyen állt.

Cunodát a kvalifikáció elején visszarendelték a bokszba, a japánnak esélye sem volt megpróbálnia bekerülni a Q2-be, hiszen nem tudták időben megjavítani az autóját. Hamilton közben tovább próbálkozott, egy utolsó esélyt megragadva. A hétszeres világbajnok javított és a 15. helyen állt, de jött Lance Stroll és kiejtette a Mercedes pilótáját.

Ez óriási meglepetés, hiszen időtlen idők óta nem esett ki a Mercedes a Q1-ben, ráadásul, ha valakitől, akkor Lewis Hamiltontól pont nem erre számítottunk. A hétszeres világbajnok tavalyi szezonja sem zárult jól, de az ideire sem mondható eddig, hogy jobban indulna…

Hamilton mellett a balesetező Latifi és a problémákkal küszködő Cunoda, Hülkenberg és Albon búcsúzott a Q1 végén.

A Q2 első körei után Leclerc és Russell állt az élre, de hamar felugrott a második helyre Sergio Perez a Red Bull-lal. A mexikói 41 ezredre megközelítette a monacói idejét. Verstappen első körével nem tudta megelőzni csapattársát, de ő is egy tizeden belül maradt Leclerchez képest.

Öt perccel a vége előtt aztán Mick Schumacher óriási balesetet szenvedett, melynek következtében érkezett a piros zászló. A hétszeres világbajnok fia a kilencedik helyen állt ekkor, de rémisztő volt látni, ahogy ekkora tempóval, egy ilyen gyors pályán ekkora balesetet szenvedett.

A Haas később megerősítette, hogy a fiatal pilóta nem vesztette el az eszméletét és az orvosi stáb az orvosi autóban látta el, majd kórházba szállították további kivizsgálásokra. Az autó azonban nagyon megrongálódott, konkrétan ketté szakadt, amikor megpróbálták daruval kiemelni azt.

A hosszas takarítás után folytatták a Q2-t, melyből már csak 5 perc maradt. Az FIA felhívta a pilóták figyelmét arra, hogy a baleset után nem sikerült tökéletesen a takarítás, így csúszós maradt a pálya. Norris próbálkozott először, de nem tudott a nyolcadik helynél előrébb kerülni, ahogyan a hetedik helyen álló Russell sem.

Kevin Magnussen viszont simán bejött a hetedik helyre, miközben Sainz ugrott az élre. Ocon is javított, így kiütötte a balesetező Schumachert, így mellette Stroll, Csou és mindkét McLaren búcsúzott. George Russell, az egyetlen állva maradt Mercedesszel a tizedik helyen jutott a Q3-ba.

Az első kardváltások után Sainz volt a gyorsabb a két Ferrari közül, míg Perez a harmadik, Verstappen a hatodik helyre jött be csak. A két Red Bull közé a két Alpine furakodott be, míg Russell az ötödik helyre hozta be az első körök után a Mercedest. Bottas is érkezett az Alfa Romeóval, a finn Russell mögé, a hatodik helyre elegendő időt hozott össze.

A második felvonást a két Ferrari kezdte meg szintén, Leclerc egy brutális lila első szektorral nyitott, Sainz nem tudta követni. A második szektorhoz érve tovább javított a monacói és a végén sem hibázott. Leclerc az élre állt egy 1:28.225-ös idővel, Perez pedig lila középső szektorral érkezett és az utolsó szektor is lilult a mexikói neve mellett, így megszerezte a pole pozíciót.

Perez ezzel élete első pole-ját szerezte, mögüle a két Ferrari, majd a negyedik helyrő Verstappen indulhat.